Drei Powerfrauen prägen die Landtagsdebatten

Wiesbaden.An der Spitze der hessischen Landesregierung stehen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) zwei Männer, deren Führungsanspruch als Garanten der schwarz-grünen Koalition völlig unumstritten ist. Das parlamentarische Leben im Wiesbadener Landtag dagegen wird zunehmend von starken Frauen beherrscht. Drei der sechs Fraktionen haben inzwischen eine Vorsitzende, die somit die Debatten entscheidend prägen.

Nur eine von ihnen, die Linke Janine Wissler, hatte diese Funktion schon vor der Landtagswahl inne. Nancy Faeser trat im September 2019 an die Spitze der SPD-Fraktion und ist seitdem als Oppositionsführerin die Gegenspielerin Bouffiers im Landesparlament. Und Ines Claus von der CDU wurde sogar erst im vergangenen April zur Vorsitzenden der CDU-Fraktion als stärkster Kraft im Landtag gewählt.

Wenn Faeser und Wissler dem schwarz-grünen Kabinett bei den parlamentarischen Auseinandersetzungen einheizen, müssen sich der Ministerpräsident und seine Kabinettskollegen warm anziehen. „Diese Landesregierung hat ihren Zenit längst überschritten, der Lack ist ab“, rief die SPD-Fraktionschefin Mitte Dezember in der Generaldebatte zum Haushalt 2021 aus. Die Corona-Krise sei ein Charaktertest, den Schwarz-Grün nicht bestanden habe. Und die Linke Wissler kam zu dem Schluss, auf die drei großen Krisen Corona, Klima und Gefahr von rechts habe die Landesregierung schlicht keine Antwort und lasse stattdessen Wald für ein aus der Zeit gefallenes Autobahnprojekt roden. CDU-Fraktionschefin Claus weist solche Angriffe inzwischen routiniert zurück und stellt sich vor die Regierung aus CDU und Grünen.

Scharfzüngig und humorvoll

Die 39-jährige Wissler steht schon seit 2009 an der Spitze der Linken im Landtag. Sie gilt als eine der talentiertesten Redner im Landesparlament, sowohl scharfzüngig als auch humorvoll. Die Diplom-Politologin ist als erste Linke überhaupt auch Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Und im Februar steht Wissler vor einem gewaltigen Karrieresprung: Auf dem wegen Corona hybriden Parteitag soll sie zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow aus Thüringen zur neuen Bundesvorsitzenden der Linken gewählt werden. Ihr wird zugetraut, die innerparteilichen Querelen einzudämmen und die Linke zu einen. Dass sie nach der Bundestagswahl 2021 wohl nach Berlin wechselt, bedauern durchaus auch politische Gegner Wisslers im Landtag.

Nancy Faeser wurde nach dem Wechsel Thorsten Schäfer-Gümbels in die Wirtschaft vor gut einem Jahr an die Partei- und Fraktionsspitze der hessischen SPD gewählt. Profiliert hat sich die 49-Jährige zuletzt als entschiedene Kritikerin des von Schwarz-Grün geschaffenen Sondervermögens mit Kreditermächtigungen von zwölf Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Krise. Dabei suchte sie den engen Schulterschluss mit ihrem FDP-Kollegen René Rock, beide Fraktionen haben gegen das Projekt Klage vor dem Staatsgerichtshof eingereicht, weil sie es für eine Umgehung des Parlaments halten. Wisslers Partei wiederum stimmte beim Sondervermögen partiell mit CDU und Grünen, weil sie ohnehin gegen die Schuldenbremse ist. Faeser dagegen ist anders als die FDP an der Seite der Landesregierung, wenn es darum geht, bei den Bürgern um Verständnis für den Lockdown gegen die Pandemie zu werben. Auch den wegen der Waldrodungen umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen unterstützen die Sozialdemokraten. Dagegen gehört Faeser zu den schärfsten Kritikern von Innenminister Peter Beuth (CDU), dem sie ein „unterirdisches Krisenmanagement“ bei den rechten Drohmails von „NSU 2.0“ vorwirft, von denen auch Wissler betroffen ist.

Die sonst auch klar gegen die Linke kämpfende neue CDU-Faktions-chefin Ines Claus zögerte nach diesen Mails nicht, einen Solidaritätsbrief der anderen Parteien im Landtag mit Wissler zu unterzeichnen. Die 43-jährige Abgeordnete aus dem Wahlkreis Groß-Gerau wurde auf Vorschlag Bouffiers im April völlig überraschend zur Nachfolgerin des neuen Finanzministers Michael Boddenberg gewählt. Erhielt sie seinerzeit noch acht Gegenstimmen, ist Claus heute in der Fraktion anerkannt und unumstritten.

