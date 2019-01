Dreiste Schaulustige

Pforzheim.Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 Stuttgart – Karlsruhe nahe Pforzheim getötet worden. Der Mann sei gestern mit seinem Sattelzug am Stau-Ende auf ein Lastwagengespann aufgefahren, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Er wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Zugmaschine des vorderen Lastwagens kippte durch den Aufprall um. Deren Fahrer konnte sich selbst befreien und kam verletzt in eine Klinik.

Die Polizei kritisierte das Verhalten von Schaulustigen, die sich einem Rettungswagen näherten, in dem ein Fahrer behandelt wurde. Sie hätten sogar die Tür geöffnet, um den Verletzten aus der Nähe betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können. „Da die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun hatten, konnten die Personen vor Ort nicht mehr festgestellt werden“, hieß es in der Mitteilung. Jetzt werden Zeugen gesucht. lsw

