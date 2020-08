Dreyer sagt Hilfe zu

Schild vor dem US-Militärflughafen In Spangdahlem. © dpa

Trier.Für den Fall eines Truppenabzugs vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der betroffenen Region Unterstützung zugesichert. Es sei klar, dass das Land die Kommunen und Gemeinden entsprechend unterstützen – „was immer in Spangdahlem am Ende dann auch passiert“, sagte Dreyer am Montag in Trier nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern.

Oberstes Ziel bleibe, dass der US-Standort Spangdahlem „erhalten bleibt, und dass tatsächlich die Ankündigung am Ende nicht umgesetzt wird“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin. „Wir kämpfen um diesen Standort.“

In der vergangenen Woche hatten die USA angekündigt, die in Spangdahlem stationierten F-16-Kampfjets nach Italien verlegen zu wollen. Davon könnte rund die Hälfte der rund 4000 US-Soldaten betroffen sein, die auf der Air Base stationiert ist. Die US-Luftwaffe hat bereits angekündigt, dass der Stützpunkt trotz Verlegung von Soldaten erhalten bleibt. dpa

