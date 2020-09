Dreyer will die Ampel exportieren

Mainz/Bingen.Was die Wahl ihres Wirtschaftsministers und Stellvertreters Volker Wissing zum neuen FDP-Generalsekretär angeht, wohnen zwei Herzen in Malu Dreyers Brust. Zum einen wird der Vertraute der SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz nach der Landtagswahl am 14. März 2021 ganz nach Berlin wechseln. Zum andern könnten sich dadurch aber auch die Chancen erhöhen, ihr Regierungsmodell nach Berlin zu exportieren. „Nach der Bundestagswahl sollte die SPD mehrere Optionen haben. Dazu gehört auch die Ampel“, sagt Dreyer im Gespräch mit dieser Redaktion.

Doch erst einmal ringt sie jetzt um eine neue Mehrheit für die 2016 gebildete Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Bei der Landtagswahl kämpften alle Parteien zu allererst um Stimmen für sich selbst, betont die 59-Jährige am Rande ihrer traditionellen Pressereise durchs Land, die sie diesmal Corona-bedingt mit dem Schiff auf dem Rhein von Mainz nach Bingen begonnen hat statt wie sonst im Bus. „Aber ich kann mir eine Fortsetzung der Ampelkoalition gut vorstellen“, fügt Dreyer hinzu.

Umfragen zeigen knappe Mehrheit

Die Chancen dafür stehen nach den derzeitigen Umfragen nicht schlecht. Zwar liegt die SPD darin rund acht Prozentpunkte hinter der CDU mit ihrem Herausforderer Christian Baldauf, doch für eine zumindest knappe Mehrheit der Ampelparteien würde es reichen. Und was Wissing angeht, streicht Dreyer zwar ihr „besonderes Vertrauensverhältnis“ zu dem FDP-Mann heraus. Doch erstens bleibe der ja bis zur Landtagswahl trotz seines neuen Jobs in der Bundespartei noch im Mainzer Kabinett, zweitens könne sie auch mit seiner designierten Nachfolgerin Daniela Schmitt sehr gut, die sie schon lange kennt.

Natürlich gehen die Sozialdemokraten auch in Rheinland-Pfalz nicht mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf. Dreyer lässt aber keine Zweifel daran, was sie will: „Die Ampelkoalition regiert das Land sehr gut.“ In dem Dreierbündnis habe jeder seine Schwerpunkte, und wie zur FDP habe sie „eine ebenso gute Beziehung zu den Grünen, mit denen ich ja schon zuvor regiert habe“. Dreyer umwirbt natürlich auch CDU-Mann Baldauf. Mit der prononciert linken Integrationsministerin Anne Spiegel als Spitzenkandidatin ist ein Schwenk der Partei zu Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz schwer vorstellbar.

Als ihr Überthema sieht die 59-Jährige derzeit vor allem die digitale Transformation kleinerer und mittlerer Betriebe nicht nur als Folge von Corona. Stolz präsentiert sie auf der Kurzreise dazu einige erfolgreiche Vorzeigeunternehmen. Aber die bekennende Katholikin nimmt sich auch Zeit für einen geistlichen Input mit einer Ordensschwester der Klosterabtei St. Hildegard, auch wenn die auf der „falschen“, nämlich hessischen Rheinseite gelegen ist.

In der Auseinandersetzung mit der CDU als derzeit wohl stärkster Partei im Land unterliegt Dreyer nicht der Versuchung, den designierten Spitzenkandidaten Baldauf zu unterschätzen. Mit dem gibt es zwar nicht die Debattenschlachten wie einst mit CDU-Landeschefin Julia Klöckner. Dafür polarisiert er aber auch nicht so sehr. Ohnehin sei es nicht ihr Ding, sich am politischen Gegner auszurichten, so Dreyer. Sie setzt stattdessen auf ihr eigenes Profil und Programm sowie die Bilanz und Zukunftspläne der rot-gelb-grünen Landesregierung.

2016 hat Dreyer einen Vorsprung Klöckners von zehn Prozentpunkten im Wahlkampfendspurt noch wettgemacht. Das ist in Corona-Zeiten mit wenigen Kundgebungen nicht einfach. Aber sie bleibt zuversichtlich: „Wir liegen zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt, und als Ministerpräsidentin habe ich gute Umfragewerte“, macht sich Malu Dreyer Mut. Sie räumt aber ein: „Wir müssen schon noch aufholen.“

