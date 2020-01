Dritter AfD-Kandidat gescheitert

Wiesbaden.Die AfD ist zum dritten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen ihrer Abgeordneten zum Vizepräsidenten des hessischen Landtags wählen zu lassen. Ihr Kandidat Dirk Gaw bekam am Donnerstag in Wiesbaden drei Mal in geheimer Wahl deutlich mehr Nein- als Ja-Stimmen, so dass es weiter bei nur fünf statt der in der Geschäftsordnung möglichen sechs Vizepräsidenten bleibt.

100 Stimmen gegen Polizisten

Der 47 Jahre alte Polizeibeamte Gaw kam im ersten Wahlgang auf 29 Ja-Stimmen, 100 Abgeordnete votierten mit Nein, eine Stimme war ungültig. Auch im zweiten Wahlgang scheiterte der im AfD-Spektrum als gemäßigt geltende Bewerber mit 27 zu 100 Stimmen. Im dritten Wahlgang, bei dem nicht mehr die absolute, sondern die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich war, sah es mit 28 zu 101 Stimmen kaum anders aus. Offenbar stimmte neben der AfD selbst nur wie angekündigt auch die FDP für Gaw.

CDU, Grüne, SPD und Linke hatten erklärt, den AfD-Kandidaten nicht zu unterstützen. Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner sagte am Rande der Parlamentssitzung, eine Partei die Björn Höcke in der Mitte der Partei sehe, habe keinen Platz in der Mitte des Landtagspräsidiums. Für die CDU-Fraktion hatte deren Vorsitzender Michael Boddenberg schon vorher erklärt, seine Partei wähle niemanden aus einer Partei, in der Leute wie Höcke, Alexander Gauland oder Alice Weidel das Sagen hätten.

Mehrfach abgelehnt

Auch SPD und Linke machten deutlich, dass sie nicht bereit sind, für einen Kandidaten der Rechtspopulisten zu stimmen. Die FDP argumentierte dagegen, dass man der AfD keine Opferrolle zugestehen dürfe.

Im vergangenen Jahr war die AfD bereits mit den Abgeordneten Bernd-Erich Vohl und Hermann Bolldorf zweimal bei der Wahl eines Landtagsvizepräsidenten gescheitert. Ihr Fraktionschef Robert Lambrou nannte das Verhalten der Landtagsmehrheit gestern undemokratisch.

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020