Dritter Anwärter am Tisch

Wiesbaden.Im TV-Duell am Mittwoch hielten sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Gegenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel noch an ihren Vorsatz, in der Schlussphase des Landtagswahlkampfs ausschließlich über Sachthemen in Hessen zu reden. Weil es ja am 28. Oktober nicht um die große Koalition in Berlin und auch nicht um Bayern geht. Doch in der Runde mit den Spitzenkandidaten aller Parteien vor der Landespressekonferenz gestern in Wiesbaden gelingt das ihnen und ihren Mitstreitern von Grünen, Linken, FDP und AfD nicht mehr.

Grüne im Höhenflug

Kein Wunder: In der Zwischenzeit haben sich die Umfragen gedreht und zeigen auch für Hessen schwere Verluste für CDU und SPD und einen ungeahnten Höhenflug der Grünen an. Im ZDF-Politbarometer liegen Letztere inzwischen wie in Bayern schon vor der SPD, so dass Bouffier und Schäfer-Gümbel mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir plötzlich ein dritter möglicher Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten gegenübersitzt. Doch der gibt sich betont bescheiden, als Moderator Christopher Plass vom Hessischen Rundfunk gleich zu Beginn fragt, wer von den sechs Anwesenden denn Regierungschef werden wolle. Da heben nur die beiden Aspiranten von CDU und SPD die Hand. Die von Al-Wazir bleibt ebenso unten wie die der anderen Spitzenkandidaten Janine Wissler (Linke), René Rock (FDP) und Rainer Rahn (AfD). Der Grünen-Politiker, derzeit Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie stellvertretender Ministerpräsident in Bouffiers schwarz-grünem Kabinett, bleibt sichtlich bemüht, nicht abzuheben. Er werde sich von einer Umfrage nicht verrückt machen lassen, sagt er, zumal eine andere danach doch wieder die SPD vor den Grünen gesehen habe.

Ob er die laut ZDF mögliche grün-rot-rote Regierung oder eine Ampelkoalition mit SPD und FDP unter seiner Führung bilden wolle, darüber redet Al-Wazir trotz mehrfacher Nachfragen nicht. Das hält Bouffier und FDP-Mann Rock nicht davon ab, eindringlich vor einer Regierung unter Einschluss der Linken zu warnen. Stabil und sicher bleibe Hessen nur mit einer Regierung unter Führung der CDU, sagt Bouffier. Und Rock plädiert offen für Jamaika, das die FDP in Berlin noch verschmäht hatte. Die beiden bürgerlichen Parteien CDU und Freie Demokraten „und eine grüne Beimischung“, sei unter den gegebenen Umständen das Erträglichste. Al-Wazir kontert, die Grünen wollten in einer neuen Regierung „nicht nur die Kräuter auf dem Fleisch“, sondern das Hauptgericht sein.

Die Linke Wissler weicht der Frage aus, ob ihr Schäfer-Gümbel oder Al-Wazir als Regierungschef lieber wäre, erinnert daran, dass linke Regierungen in Hessen in der Vergangenheit nicht an ihrer Partei scheitern, und erklärt sich bereit, etwaige Schnittmengen nach der Wahl auszuloten. Die Runde kreist stark um das Koalitionsthema. Schäfer-Gümbel versucht vergeblich, das Augenmerk wieder stärker auf Unterrichtsausfall, Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Verbindung zwischen Stadt und Land zu richten.

„Plumpe Hetze“

Und dann kommt auf einmal das Thema AfD als großer Streitpunkt auf. Deren Vertreter Rainer Rahn nennt die „Wiederherstellung des Rechtsstaats“ als Ziel und macht das an der Aufnahme „illegaler Zuwanderer“ als Bruch nationalen Rechts fest. Da wird Bouffier laut. Zu behaupten, dass in Hessen das Recht nicht mehr angewendet werde, sei eine „plumpe Hetze“, eine „Unverschämtheit“ und durch nichts zu belegen, sagt er. Und bekommt für seine Attacke ausdrückliche Unterstützung von Konkurrent Schäfer-Gümbel. Rock moniert schließlich, die AfD spiele im hessischen Landtagswahlkampf keine Rolle, man solle deshalb nicht so lange über sie reden. Und Al-Wazir ruft dazu auf, lieber entschieden für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu kämpfen.

Nur in einem stimmen am Ende alle Kandidaten überein: Die Wahl bleibt spannend, und niemand wird eine absolute Mehrheit bekommen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018