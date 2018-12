Drogensuche mit Detektor

Wittlich.In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich gibt es seit drei Monaten einen besonderen Drogendetektor, mit dem Substanzen, die per Post kommen, aufgespürt werden können. „Wir haben bisher sieben gerichtsverwertbare Treffer gehabt“, sagt der Leiter der JVA, Jörn Patzak. „So ein Gerät gibt es noch in keinem anderen Gefängnis in Deutschland“, sagt der Jurist. Seit kurzem übernimmt die JVA Wittlich in Verdachtsfällen auch erste Tests für die Gefängnisse in Diez und in Zweibrücken.

Heroin und Kokain entdeckt

Meistens werden synthetische Cannabinoide auf ein Papier geträufelt und dann an die Häftlinge geschickt. Die Insassen können die Substanz dann rauchen. Einmal sei aber auch Kokain und ein anderes Mal Heroin auf Papier geträufelt gewesen. „Das hat uns total überrascht“, erzählt Patzak. Bei der Überprüfung werden Teststreifen über das verdächtige Papier gestreift und dann in den Detektor zur Überprüfung gesteckt – der dann je nach Substanz grün oder rot leuchtet.

Es sei klar, „dass wir damit auch nicht alle Drogen in der JVA verhindern. Aber wir machen das Leben für Gefangene schwerer, die hier versuchen, ihre Drogengeschäfte zu machen.“ Ein flächendeckender Einsatz der teuren Geräte in allen acht Haftanstalten in Rheinland-Pfalz ist laut Justizministerium nicht vorgesehen. Nach Ende des Pilotprojekts könne aber sein, dass es zwei Geräte im Norden und zwei im Süden gebe. Patzak findet das gut: Denn zur Bedienung brauche es spezialisierte Beamte; eine JVA könne die Tests für andere übernehmen. lrs

