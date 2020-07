Drohbriefe werden zur Polizeiaffäre

Wiesbaden.Die Affäre um Todesdrohungen an die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler zieht immer weitere Kreise. Innenminister Peter Beuth (CDU) bestätigte am Donnerstag nicht nur zwei neue mit „NSU 2.0“ gezeichnete Drohmails an die Politikerin und weitere Adressaten in dieser Woche. Er räumte auch ein, dass persönliche Informationen über Wissler zuvor ohne dienstlichen Anlass aus einem Polizeicomputer abgerufen worden waren. Und der Minister zeigte sich höchst verärgert, dass er darüber bis Mittwoch gar nicht informiert worden war. Das Landeskriminalamt habe in dem Fall die notwendige Sensibilität vermissen lassen, kritisierte er.

Der Beamte, der die Infos über die Linken-Politikerin aus einem Wiesbadener Polizeicomputer abrief, sei vernommen, als nicht dringend tatverdächtig und folglich als Zeuge eingestuft worden, sagte Beuth. Dabei hatte er schon nach den ersten Drohmails mit dem Kürzel „NSU 2.0“ gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz im Jahr 2018 die Richtlinien für das Abrufen persönlicher Informationen verschärft – offenbar mit mäßigem Erfolg.

Sonderermittler eingesetzt

Auch damals waren öffentlich gar nicht zugängliche persönliche Informationen über die Juristin, ihre ebenfalls mit dem Tode bedrohte kleine Tochter und weitere Familienmitglieder ohne dienstlichen Anlass aus dem Computer eines Frankfurter Polizeireviers abgerufen worden. Mehrere dort tätige Beamte wurden später vom Dienst suspendiert, weil sie in einer rechtsextremistischen Chatgruppe unter anderem Hitler-Bilder ausgetauscht haben sollen. Die Urheber der Drohmails sind bis heute nicht ermittelt.

Umso mehr muss es den Minister getroffen haben, dass auch vor den ersten Drohmails an Wissler in diesem Februar wieder persönliche Informationen aus dem Polizeicomputer abgerufen wurden – und zwar diesmal in Wiesbaden. Beuth setzte jetzt einen erfahrenen Beamten als Sonderermittler ein, der direkt dem Landespolizeipräsidenten berichten soll. Außerdem will er das Abrufen von Informationen über Personen ohne dienstlichen Anlass noch einmal drastisch verschärfen mit dem Ziel, dass so etwas gar nicht mehr möglich ist. Er habe nach wie vor keine Informationen über ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei, sagte Beuth, fügte aber hinzu: „Dieser Verdacht wiegt schwer.“

Nach Angaben des Ministers ging eine der neuen Drohmails auch an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sowie an Beuth selbst. Bouffier und Beuth sollen in der E-Mail auch persönlich genannt worden sein. Die Drohschreiben seien zudem auch im Maileingang anderer hessischer Politiker und Parteien gelandet.

