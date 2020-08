Drohnen für Feuerwehr

Ein Feuerwehrmann in Dortmund lässt eine Drohne starten. © dpa

Lahnstein.Drei Drohnen sollen der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz bei speziellen Einsätzen helfen. „Besonders bei Trümmerlagen, in unwegsamem Gelände mit Steilhängen, aber auch bei Hochwasser, Waldbrand oder Gefahrgutunfällen können sich die Einsatzkräfte mittels Drohne einen Überblick verschaffen und die Lage besser einschätzen, ohne sich selbst zu gefährden“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Lahnstein bei Übergabe der drei fliegenden Kamera. Die Geräte sind bei den Feuerwehr-Facheinheiten Rettungshunde/Ortungstechnik in den Kreisen Südliche Weinstraße und Rhein-Lahn sowie in Trier im Einsatz.

„Die Drohnen erleichtern den Einsatzkräften und den Rettungshunden die Arbeit“, betonte Lewentz. Eine integrierte Wärmekamera unterstützte zudem direkt die Suche verschütteter Menschen. Mit den Drohnen könnten die Einsätze auch in Echtzeit beobachtet und die Bilder direkt an die Leitstelle oder an Feuerwehr-Fahrzeuge übertragen werden. Die Drohnen kosten samt Übertragungskoffer für den Dauerbetrieb jeweils rund 45 000 Euro. Sie müssten von Fachpersonal gesteuert werden. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020