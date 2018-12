Drohnen legen Flüge in London lahm

Drohnen über der Startbahn haben den Londoner Flughafen Gatwick, einen der größten Airports Europas, lahmgelegt und zehntausenden Menschen eine chaotische Reise eingebrockt. Passagiere wurden gestern aufgerufen, nicht anzureisen, ohne sich vorher bei ihrer Airline zu versichern, dass ihr Flug tatsächlich stattfindet.

Gatwick hatte am Mittwochabend alle Starts und Landungen bis auf Weiteres ausgesetzt, nachdem eine Drohne über dem Flugfeld gesichtet worden war. Viele Passagiere saßen stundenlang in ihren startklaren Maschinen fest, während ankommende Flugzeuge zu anderen Flughäfen umgeleitet wurden. In den frühen Morgenstunden war der Betrieb kurzzeitig wieder aufgenommen, dann aber erneut gestoppt worden. Die Polizei in der Grafschaft Sussex bezeichnete die Störungen als „absichtliche Handlung“, die sie mit allen verfügbaren Mitteln unterbinden werde. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es keine. Medienberichten zufolge wurden Scharfschützen und ein Helikopter eingesetzt.

Laut der Deutschen Flugsicherung wurden in der Bundesrepublik bis einschließlich November 152 Fälle gemeldet, bei denen Flieger durch Drohnen behindert wurden, die gefährlich nah an Flughäfen oder auf der Strecke auftauchten. Im bisherigen Rekordjahr 2017 waren es nur 88 gewesen. dpa

