Drohnen unterstützen Polizei im Süden

Winningen.Es surrt. Sechs Propeller drehen sich. Die 35 000-Euro-Drohne steigt auf. Knallschwarz ist sie, nur der obere Teil glänzt blau. Am Flugplatz Winningen nahe Koblenz führt Drohnensteuerer Ralf Schneider vor, wie das unbemannte Fluggerät mit einer Kamera aus 20 Meter Höhe einen fiktiven Tatort mit einem Messer und einer Pistole aufnimmt. Ein großer Bildschirm am Boden zeigt ständig die Vogelperspektive der Drohne. Die neuen fliegenden Augen eröffnen der Polizei in Rheinland-Pfalz zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) zieht am Flugplatz Winningen im Hangar der Polizeihubschrauberstaffel des Landes eine positive Bilanz eines ersten abgeschlossenen Drohnentests. Die Spezialeinheiten der Polizei setzen die ferngesteuerten Fluggeräte bereits regulär ein. Ein weiterer Test läuft seit Anfang 2019 beim Polizeipräsidium Trier.

24 Polizeidrohnen fliegen schon in Rheinland-Pfalz, vom einfachen 100-Euro-Modell für die Ausbildung bis zu jener 35 000-Euro-Drohne mit sechs Motoren. Vier zusätzliche dieser hochwertigen, fünfeinhalb Kilogramm schweren Modelle sollen bis 2020 hinzukommen, wie Stefan Vehar, Referatsleiter im Innenministerium, in Winningen mitteilt. Rund 160 000 Euro habe das Land für Polizeidrohnen ausgegeben - das neue Quartett für vier Polizeipräsidien schlage mitsamt zusätzlicher Technik nochmals mit zusammen etwa 200 000 Euro zu Buche.

Unbeteiligte werden geschwärzt

Auch die baden-württembergische Polizei wird von Drohnen unterstützt. So werden sie zur Beweissicherung nach Verkehrsunfällen oder bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt. Das Land testete die Flugobjekte bereits im Jahr 2015. Seither wurden die Polizeipräsidien Göppingen, Stuttgart, Aalen und Freiburg mit Drohnen ausgestattet und „über 170 Echteinsätze geflogen“, sagt Renato Gigliotti, Pressereferent des Innenministeriums Baden-Württemberg. Da die Anforderungen an einen Drohnenpiloten sehr komplex seien, wurden sogenannte Luftfahrzeugfernführer ausgebildet. Im Laufe des Jahres sollen die Drohnen auf regionale Polizeidienststellen verteilt werden und somit flächendeckend verfügbar sein.

In Hessen werden Kleindrohnen in einem Pilotprojekt seit Februar 2018 getestet und derzeit acht Bedienstete zu Luftfahrzeugfernführern ausgebildet. „Die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz von Drohnen bei der hessischen Polizei sind positiv“, sagt Michael Schaich, Pressesprecher des hessischen Innenministeriums. In der noch laufenden Testphase soll geklärt werden, ob Drohnen die polizeiliche Aufklärungsarbeit unterstützen können.

Laut Lewentz kann die Polizei für eine digitale Dokumentation von Tatorten mit Hilfe von Drohnen und einem GPS-Positionierungssystem Luftaufnahmen mit bereits vorhandenen Geodaten verknüpfen. Damit ließen sich Schauplätze von Verbrechen dreidimensional darstellen. „Dann können wir sie virtuell betreten und überlegen: Wie könnten Dinge abgelaufen sein?“

Und wenn Unbeteiligte auf die Aufnahmen geraten? „Wir würden den Außenbereich komplett schwärzen“, sagt Lothar Butzen, Leiter des Kriminaldirektion Trier.

Bei Großveranstaltungen wie dem Rheinland-Pfalz-Tag lassen sich nach seinen Worten mit Drohnen gefährliche Entwicklungen früher erkennen. Der Leiter der Spezialeinheiten der Polizei, Andreas Michel, erklärt, der Flug direkt über Menschenmengen werde aus Sicherheitsgründen vermieden. Drohnensteuerer Schneider sagt: „Wenn eine Elektronik ausfällt, wird automatisch auf eine zweite umgeschaltet. Genauso gibt es auch einen zweiten Akku.“

Die Spezialeinheiten werden laut Lewentz mit Drohnen in die Lage versetzt, „über eine Mauer und um die Ecke zu schauen“. Es geht auch um die Eigensicherung von Polizisten. Michel sagt: „Bei Sprengstoff können wir nahe heranfliegen.“ Die neueste Entwicklung sei, sich mit Drohnen einen ersten Überblick zu verschaffen.

29 sogenannte Luftfahrzeugfernführer für Drohnen hat die Polizei Rheinland-Pfalz laut Michel bislang ausgebildet. Die Grundausbildung bei der Polizeihubschrauberstaffel dauert fünf Tage. (mit mica)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019