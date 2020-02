Dunkle Wolken ziehen auf

Stuttgart.Vom Erfolg verwöhnt sind die Grünen in Baden-Württemberg schon lange. Im Herbst signalisierte ihnen eine Meinungsumfrage satte 38 Prozent. Intern kursiert eine sogenannte Potenzialanalyse, die sogar bis zu 44 Prozent in Aussicht stellt. Die großen Debatten über Klimaschutz und Nachhaltigkeit zählen zum Markenkern der Ökopartei und bringen Rückenwind. Mit Winfried Kretschmann stellt die Partei den Ministerpräsidenten, der weit in bürgerliche Wählerschichten hinein großes Vertrauen genießt und überhaupt einer der beliebtesten Länderchefs ist. Der 71-Jährige grast mit großem Geschick auch CDU-Themen wie die Dialektpflege ab. 13 Monate vor der nächsten Landtagswahl sind traumhafte Voraussetzungen für den nächsten Erfolg. Kretschmann träumt schon vom leichten Regieren mit einem kleinen Partner wie der FDP.

Doch im rosaroten Himmel der Grünen ziehen unversehens dunkle Wolken auf. Da muss der Regierungschef erst an diesem Dienstag wieder seinen Sozialminister Manne Lucha verteidigen, der sich vom Kabarettisten Christoph Sonntag zwei Mal zum Essen einladen ließ, obwohl der gerade um eine Verlängerung eines Förderprogramms buhlte. Mittlerweile räumt Lucha einen „großen Fehler“ ein. Auch wenn das kein Skandal und wohl auch kein Unrecht war, zur moralischen Attitüde der Grünen passt Luchas Stil nicht. In der Sache hart getroffen ist Umweltminister Franz Untersteller, der sich vom Verwaltungsgerichtshof belehren lassen musste, dass die von seinem Haus vorgeschriebene Genehmigungspraxis für Windräder gegen geltendes Recht verstieß. Bei regenerativen Energien geht es für die Grünen ums Eingemachte. Zum Flächenbrand droht sich für Verkehrsminister Winfried Hermann der Frust der Pendler über den nicht funktionierenden Nahverkehr auszuwachsen. Auch hier geht es für die Grünen um eine Kernkompetenz.

Löcher in der Personaldecke

Unübersehbar sind die Lücken in der Personaldecke der Grünen. Die haben zwar im Stimmungshoch zuletzt viele Mitglieder dazugewonnen. Aber in kommunalen Ämtern sind sie bisher kaum angekommen. Da gibt es landesweit eine Hand voll Bürgermeister, aber keinen einzigen Landrat. Die Schwäche zeigt sich gerade bei der Suche nach einem Kandidaten für die OB-Wahl in Stuttgart, weil der grüne Amtsinhaber Fritz Kuhn sich gegen eine zweite Amtszeit ausgesprochen hat. Aufhören wollen mit Untersteller und Finanzministerin Edith Sitzmann auch zwei Leistungsträger in der Ministerriege. Vor einer Regierungsumbildung schreckt Kretschmann zurück und vertut damit die Chance, neue Gesichter in der zweiten Reihe zu zeigen.

Dazu kommen hausgemachte Fehler. Dass ausgerechnet Kretschmann sich bei der Rechtschreibung locker machen will, passt nicht zum bürgerlichen Habitus des Landesvaters. Solche Vorlagen lässt sich die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nicht entgehen.

Bisher reagieren die Grünen auf Kritik und Fragen nach den Alarmsignalen in der Manier von selbstgewissen Routiniers mit Unverständnis. Das ist bedenklich – unabhängig davon, ob das echt ist oder nur gespielt. Die Partei hat die Regeln der Macht sehr schnell gelernt und präsentiert sich meist geschlossen. Alle stehen hinter Kretschmann, der im März 2021 den Erfolg im Alleingang sichern soll.

Kretschmanns Strategie erinnert an die asymmetrische Demobilisierung von Kanzlerin Angela Merkel, mit der Anhänger der politischen Gegner eingelullt werden. Ob das für die Grünen zum Erfolg führt, ist aber keineswegs sicher. Durch die AfD und große Debatten wie Klimaschutz sind die Wähler politisch wieder interessierter. Herausfordererin Eisenmann stellt ihre Partei angriffslustiger auf und sorgt so für eine Art kontrollierte Polarisierung. Einen Strich durch Kretschmanns Strategie der ruhigen Hand könnte auch die Konjunktur machen. Zuletzt ist die Arbeitslosigkeit ausgerechnet in Baden-Württemberg stark angestiegen. Setzt sich der Trend fort, könnten die grünen Gewinnerthemen aus dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz in der Bedeutung nachlassen. Ein Selbstläufer wird die Landtagswahl für Kretschmann und die Grünen jedenfalls nicht.

