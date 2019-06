Edersee soll weniger Wasser entnommen werden

Edertal.Neue Regeln für die Wasserabgabe sollen die Trockenheitsprobleme im nordhessischen Edersee reduzieren. „Es wird weiter an den Stellschrauben gedreht, um eine möglichst wassersparende Bewirtschaftung der Edertalsperre zu ermöglichen“, teilte das Regierungspräsidium Kassel mit. Dabei werden in den nächsten fünf Jahren testweise anstatt 6000 nur noch 4000 Liter Wasser pro Sekunde an die Oberweser abgegeben. Es komme zu „zeitweiligen, aber kompromissfähigen Einschränkungen für die Schifffahrt auf der Weser“. Um das Wasser im flächenmäßig zweitgrößten Stausee Deutschlands wird seit Jahren gestritten. Es wird an der Edertalsperre abgelassen, um über die Eder die Oberweser für Schiffe befahrbar zu halten. Doch ein leerer Edersee gilt als Gefahr für den Tourismus. lhe

