Ehrenamtlicher putzt Storchennester

Karlsruhe.Eine Saftpackung, ein Stück Fahrradschlauch, Mikrofasertücher und Plastikhandschuhe hat sich das Storchenpaar in sein Nest in Karlsruhe geholt. Nun sind die Vögel im Winterquartier im Süden und Stefan Eisenbarth räumt bei ihnen auf (Bild). „Das ist alles unheimlich gefährlich für die Störche“, sagt der 58-jährige Gärtnermeister, der sich ehrenamtlich um die Tiere kümmert. Sie verstopfen sich mit den Gummiteilen den Magen. Trotz aller Gefahren gibt es in Baden-Württemberg immer mehr Weißstörche. Nach einer vorläufigen Erhebung machten hier 2019 etwa 1330 Paare Station, hieß es. lsw

