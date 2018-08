Eigene Duftnoten

Mainz.Bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushalts für die nächsten beiden Jahre können soziale Projekte, Künstler und Initiativen noch auf Geld vom Land hoffen. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, FDP und Grünen kündigten bereits am Montag an, dass sie die soeben vorgestellte Ausgabenplanung der Regierung noch um eigene Vorschläge ergänzen wollten. „Die Summe dessen, was wir bewegen werden, wird limitiert sein“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer gestern in Mainz. „Aber den einen oder anderen Akzent wollen wir noch setzen.“ Dabei werde jedes Vorhaben mit einem eigenen Deckungsvorschlag unterfüttert.

Zwei-Jahres-Plan gelobt

Die Vorsitzende der FDP-Fraktion, Cornelia Willius-Senzer, wollte wissen: „Wo können wir bei der Kultur noch etwas machen? Was kann man noch tun für die freie Kultur?“ Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun sagte: „Wir müssen schauen, welche Bewegungsspielräume innerhalb des Haushalts machbar sind.“ In den drei Fraktionen und Arbeitskreisen werde vereinbart, welche Änderungsanträge vorgelegt werden sollten.

Auch das Projekt eines landesweiten Sozialtickets für Hartz-IV-Bezieher sei ein Thema, sagte Braun. „Wir werden natürlich darüber reden.“ Hingegen sagte Schweitzer, dass nach einer Anhörung der SPD-Fraktion deutlich geworden sei, dass zunächst der Bedarf ermittelt werden müsse „und dass es dann passgenau eine rheinland-pfälzische Lösung gibt“. Für ein Sozialticket engagiert sich das Bündnis „Mobilität für alle“, das von zwölf Organisationen getragen wird, darunter auch der Kinderschutzbund und die Liga der freien Wohlfahrtspflege.

In der Gesamtbewertung des Doppelhaushalts zeigten sich die drei Fraktionen voll des Lobes. Dies sei „der solideste Haushalt in der Geschichte“ des Landes, sagte Willius-Senzer. Schweitzer sprach von einem „bemerkenswerten Haushalt“. Braun sagte, er habe den Eindruck, „dass sich alle Koalitionspartner in diesem Haushalt recht gut abgebildet wiederfinden können“. lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018