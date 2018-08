Eigenständigkeit und Bienen

Anzeige

Auf den Wahlplakaten setzten die Grünen stark auf ihre Schwerpunktthemen, wobei sie sich originelle Motive haben einfallen lassen. „Die sind auch das Volk“, heißt es mit abgebildeten Bienen auf dem Plakat zum Artenschutz. Auch das Thema Heimat wollen die Grünen nach eigenen Angaben nicht den Rechten überlassen. „Heimat? Natürlich“, steht auf einem Motivplakat, das sich umschlingende Hände – eine schwarze und eine weiße – zeigt und gegen Rassismus gerichtet ist. Ansonsten stehen Verkehrswende, Toleranz, bezahlbares Wohnen, Agrarwende, Klimaschutz, Gleichberechtigung und Bildung im Vordergrund.

Mit einem Rekord von derzeit 5531 Mitgliedern in Hessen und vergleichbar günstigen Umfragewerten um die 15 Prozent gehen die Grünen optimistisch in die Wahl. Das Wort „Vernunft“ soll im Wahlkampf eine große Rolle spielen, auch als Absage an Donald Trump und Horst Seehofer, wie es Al-Wazir formuliert. Die Grünen wollen sich als treibende Kraft der Landesregierung präsentieren, die viel erreicht, „aber auch noch viel vorhat“, so Hinz. kn

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.08.2018