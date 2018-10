Ein Ökosystem für Forschung

Tübingen.Einsam zieht vor dem Gebäude des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme ein automatischer Rasenmäher seine Bahnen. Für die Gartenpflege draußen reicht ein Gerät aus dem Baumarkt. Hinter den Mauern geht es dagegen um revolutionäre Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI). Da wird an neuen Robotern geforscht, die menschliche Bewegungen in Echtzeit nachahmen, oder an Sicherheitssystemen für das fahrerlose Auto. In Tübingen hat sich innerhalb von nur zwei Jahren eines der führenden europäischen Zentren für diesen boomenden Forschungsbereich entwickelt. Gerade hat die grün-schwarze Regierung zehn weitere Millionen genehmigt.

Schon der Name soll Programm sein. Von einem „Cyber Valley“ im Neckartal ist die Rede, und die Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley ist beabsichtigt. Gemeinsam wollen die Universitäten Tübingen und Stuttgart, die Max-Planck-Forscher sowie Firmen von Bosch über die Autofirma Daimler bis zum US-Internethändler Amazon auf der Anhöhe über dem Neckar die Digitalisierung voranbringen. „Hier wird schwäbisch-bodenständiger Pragmatismus verbunden mit Hightech“, schwärmt Christoph Peylo, der Leiter des KI-Zentrums beim Autozulieferer Bosch.

Hohe Investitionen

Zusammen haben die Partner 165 Millionen Euro investiert in neue Gebäude und modernste Ausstattung. KI beschreibt Professor Bernd Schölkopf als „dritte industrielle Revolution“. Der Fortschritt werde nicht mehr getrieben von Dampfmaschinen und Energie, sondern von Daten und Computern. Im weltweiten Wettbewerb stehe man gut da. Tübingen gehöre zu den Top 10 der Forschungsstandorte für maschinelles Lernen und belege in Deutschland den Spitzenplatz, sagt Schölkopf. Das locke weiteres Spitzenpersonal an: „Gute Leute wollen mit guten Leuten arbeiten.“ Und die sollen möglichst schnell eigene Firmen gründen.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ist stolz auf den schnellen Erfolg: „Wir beobachten das mit Begeisterung.“ Hier entstehe ein „einzigartiger Verbund“, eine europäische Antwort auf das marktwirtschaftlich orientierte US-System und das autoritäre chinesische Modell. KI kann nicht nur dem Menschen auf vielen Feldern helfen, sondern auch bei deren Überwachung.

Viele Anwendungen

In Tübingen findet zwar Grundlagenforschung statt. Aber der Weg zur Anwendung ist kurz. Das erklärt das Interesse der Unternehmen, die sich rund um den Campus mit Forschungszentren ansiedeln. Matthias Hein ist Spezialist für maschinelles Lernen. Er beschäftigt sich mit der sicheren Wahrnehmung und dem Schutz vor Attacken. Seine Forschung ist wichtig für das fahrerlose Auto, das auch unter schwierigen Sichtverhältnissen keine Fehler machen darf. Matthias Hohmann will das Gehirn von Patienten mit der ALS-Muskelerkrankung mit dem Computer vernetzen, um ihnen eine neue Kommunikationsmöglichkeit zu schaffen.

Bauer will sich nicht auf den Erfolgen ausruhen. Mit dem Nachtragsetat bekommt sie zehn Millionen Euro zum weiteren Ausbau des Forschungsbereichs. Die baden-württembergische Regierung wappnet sich für den Wettbewerb um ein deutsch-französisches KI-Zentrum. Als Hauptkonkurrent gilt das Saarland, das in Berlin mit Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) bestens vernetzt ist. Da will der Südwesten mit Leistung überzeugen.

