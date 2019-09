„Ein echter Schwabenschädel“

Stuttgart.Viele Glückwünsche und lobende Worte hat der frühere baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel (Bild Mitte mit Ehefrau Edeltraud) am Mittwoch zu seinem 80. Geburtstag erhalten. Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann (rechts) bezeichnete Teufel bei einem Empfang am Abend im Neuen Schloss in Stuttgart als aufrechten Demokraten, geradlinigen Politiker, überzeugten Europäer und erfolgreichen Ministerpräsidenten. Teufel hatte das Amt von 1991 bis 2005 inne. Aktive Politik macht er heute nicht mehr. Aber Teufel hält nach eigenen Angaben noch zwei bis drei Vorträge pro Woche. Kretschmann sagte über ihn: „Er war kämpferisch und streitbar, mit einem echten Schwabenschädel.“ Dabei sei Teufel ein aufrichtiger und anständiger Mensch geblieben. lsw

