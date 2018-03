Ein Mann mit Sorgen

Anzeige

Über den Weggang Jägers gibt es in Stuttgart unterschiedliche Interpretationen. Wer es gut mit Strobl meint, verweist auf die abwechslungsreiche Vita Jägers. Jäger blieb oft nur wenige Jahre in einem Job. „Es hat mich gereizt, wieder in einem international aufgestellten Ministerium zu arbeiten“, erklärt er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Doch es gibt auch Stimmen, die sagen, Jäger habe bei erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Dieser habe Strobls Unprofessionalität satt, tönt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Ähnlich äußert sich auch die SPD.

Dass die Opposition den Weggang so wertet, liegt in der Natur der Sache. „Zwischen Strobl und Jäger gab es Zerwürfnisse. Er ist es leid gewesen, nach Fehlern des Ministers immer in die Bresche zu springen“, sagt jedoch selbst ein CDU-Vertreter. Zur Wahrheit gehört aber auch: Diejenigen in der CDU, die Kritik an Strobl äußern, wollen ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen.

Kritik muss Strobl auch bei der Reform des Landtagswahlrechts einstecken. Grüne und CDU hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, neben den Direktmandaten eine Liste einzuführen. Die CDU-Landtagsfraktion stellte jedoch die Machtfrage und erklärte, sie wolle das alte Wahlrecht behalten.

Es wird bemängelt, dass Strobl sehr viel Zeit benötigt habe, bis er selbst einen Kompromissvorschlag unterbreiten konnte. Es war zwar ein Befreiungsschlag, dass der CDU-Landesvorstand ihm den Rücken stärkte und Fraktionschef Wolfgang Reinhart – der wohl schärfste parteiinterne Konkurrent Strobls – das Vorgehens der Parlamentarier kritisierte. Trotzdem liegt der Ball beim Innenminister, der für das Wahlrecht zuständig ist. Die CDU-Fraktion will nicht, die Grünen pochen auf Einhaltung des Koalitionsvertrags – eine verzwickte Situation.

Streitpunkt Polizeireform

Kritiker Strobls bemängeln, er würde Themen, trotz öffentlichen Drucks, zu lange laufen lassen. Dies ist ein Vorwurf, den sich Strobl zum Beispiel bei den Nachjustierungen der Polizeireform gefallen lassen musste. Dass es künftig 13 Polizeipräsidien geben soll, mit der Option auf ein weiteres Präsidium, war ein Kompromiss, der nicht vom zuständigen Innenminister kam. Sogar Kretschmann musste sich im Sommer 2017 einschalten. Die Reinhart-Truppen streuen unentwegt, der Fraktionschef habe dies allein mit Kretschmann verhandelt – ohne den zuständigen Ressortchef Strobl.

Keine eigenen Positionen und der fehlende Wille, sich immer wieder in das Klein-Klein der Landespolitik einzuarbeiten – das sind weitere Kritikpunkte an Strobl. Vorgeworfen wird dem Bundesvize und Landeschef der Christdemokraten auch, er habe bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin mit der SPD für die stolze Südwest-CDU nicht einmal einen Ministerposten bekommen.

Die Vorwürfe sind jedoch nicht vom Koalitionspartner, den Grünen, zu hören. So hat Ministerpräsident Kretschmann schon etliche Male die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit Strobls gelobt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018