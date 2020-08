Ein Museum der etwas anderen Art

Wiesbaden.„Sind Sie schon einmal durch einen Riesen-Käse gelaufen?“, fragt Museumspädagogin Christine Pacholak beim Gang durch die Räume, die Hand an der Türklinke. Die Besucher verneinen zwar kopfschüttelnd, aber kaum noch befremdet. Denn schon nach den ersten Minuten im Wiesbadener „Harlekinäum“ ist klar: Wundern werden sich die geneigten Besucher hier am Ende über gar nichts mehr.

„Der Vatikan des Lachens“

In diesem Humor-Museum hallt das Lachen durch die Säle – und aus den Lautsprechern. Klar, dass dann beim begehbaren Käse nicht nur die Wände gelb mit Löchern gestaltet sind, sondern auch der Boden aus dickem Schaumstoff mit jedem Tritt nachgibt. „Alles fließt“, kommentiert Museumsbesitzer Michael Berger trocken. Berger ist so etwas wie der Vater des gepflegten Humors, verpackt in witzige, manchmal auch derb anmutende Geschenkartikel. Die Geschichte des „Harlekinäums“ beginnt 1969 mit einem Porzellan-Abguss von Bergers eigener Hand. Sie wird unter der Marke Harlekin Geschenkartikel zum Dauerbrenner und dient in zahllosen Wohnzimmern als Aschenbecher oder Bonbonschale. Gut 2200 Artikel produzieren die „Harlekine“ im Laufe der Zeit, ein Großteil ist heute in Wiesbaden ausgestellt.

Einige der Ur-Stücke finden Besucher gleich im ersten Saal des „Harlekinäums“. Mit einem Boden komplett in schwarz-weiß gehalten, lässt er die Gäste wie Schachfiguren von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück wandern. Wer sich durch die Mini-Waschstraße gezwängt hat, für den steht die Welt Kopf. Ein Esstisch mit all seinen Köstlichkeiten hängt an der Decke. Seit 30 Jahren gibt es das „Harlekinäum“ in Wiesbaden. „Der Vatikan des Lachens“, so nennt der 79 Jahre alte Berger sein Museum. Für den hessischen Museumsverband sind Einrichtungen wie diese eher als Sammlungen zu bezeichnen. Berühmt wurden die Harlekin Geschenkartikel durch zahlreiche Prozesse, die gegen die Witzbolde geführt wurden. Denn viele Produkte wie etwa Aufkleber oder Kondome verballhornten Werbe-Slogans und Logos bekannter Firmen wie Lufthansa, Lacoste oder BMW.

Ob die „Lusthansa“-Kraniche in eindeutiger Stellung oder die weißblauen Plaketten „Bums Mal Wieder“ – die Unternehmen waren nicht amüsiert. Die schriftlichen Zeugnisse der mehr als 30 Prozesse gegen Harlekin präsentiert Berger in deckenhohen „Reitzordnern“.

Pacholak hinterher stapft man vorbei an einem Dschungel-Bad in einen Raum voller Klobrillen. Wer sich hier niederlässt, erlebt sein blaues Wunder. Schiffshorn, höhnendes Lachen oder Hirschröhren könnten jegliches Geschäft übertönen. Mit Geschenkartikeln beschäftigt sich Berger nicht mehr. Dennoch hofft er, die Tradition in der Familie weiter erhalten zu können. Die Zeichen stehen gut, sein Sohn hat eine Firma – für Geschenkartikel. lhe

