Ein Neuling mischt Freiburg auf

Freiburg.Martin Horn hat erste Bewährungsproben bereits hinter sich. Dabei ist der neue Freiburger Oberbürgermeister noch gar nicht im Amt. Nach seinem Wahlsieg Anfang Mai schlug ihn ein psychisch kranker Mann nieder und verletzte ihn. Weil nun eine Frau gegen die Wahl klagt, ist Horn vorerst nur „Amtsverweser“.Doch der 33-Jährige, nach eigenen Angaben der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, lässt sich davon nicht entmutigen, wie er sagt. Am Montag tritt er sein Amt an.

„Ich bin angekommen“, sagt der politische Newcomer in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Erste Gespräche mit Mitarbeitern im Rathaus und Fraktionen hat er geführt, im Bürgerbüro hat er seine Familie und sich mit neuer Wohnadresse angemeldet. Das rund 230 000 Einwohner zählende Freiburg ist nun Horns Heimat: Der parteilose Politik- und Sozialwissenschaftler regiert die viertgrößte Stadt in Baden-Württemberg.

Parteilos und progressiv

Horn, der aus Rheinland-Pfalz stammt und zuletzt im Rathaus Sindelfingen als Europa- und Entwicklungskoordinator arbeitete, sieht den sozialen Wohnungsbau als seinen politischen Schwerpunkt. „Es fehlt preisgünstiger Wohnraum“, sagt er. Davon betroffen seien nicht nur sozial Schwache, sondern weite Teile des Mittelstandes. Hinzu kämen zu hohe Kita-Gebühren und andere finanzielle Belastungen. In Freiburg als einer der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands sei dieses Problem besonders groß. „Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagt der Politiker ohne Parteibuch, der im Wahlkampf vor allem von der SPD unterstützt wurde. „Wenn sich eine Familie mit niedrigem oder mittlerem Einkommen keinen passenden Wohnraum mehr leisten kann, weil Mieten und Immobilienpreise unanständig in die Höhe schießen, dann muss Politik gegensteuern.“ Zudem verspricht Horn mehr Bürgernähe sowie einen anderen Politik- und Führungsstil als sein Vorgänger Dieter Salomon (Grüne). Der 57-Jährige, erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, wollte sich nach 16 Jahren als Stadtoberhaupt eine weitere, acht Jahre dauernde Amtszeit sichern. Doch er fand keine Mehrheit, Horn lag in beiden Wahlgängen deutlich vorn.