Ein Schreckgespenst geht um

In der öffentlichen Wahrnehmung steht es nach dem Verstoß der CDU gegen den Koalitionsvertrag und dem übereilten Revanchefoul der Grünen gegen Kurtz 1:1. Damit könnte die Koalition zur Tagesordnung übergehen. Dass sie das nicht schafft, ist nur zum Teil der Verdienst Rülkes mit seinem Gerede über die Deutschlandkoalition. SPD-Mann Stoch verkneift sich die Probeabstimmung am Mittwoch lieber und begnügt sich gestern mit verbalen Zündeleien: „Diese Regierung ist am Ende.“ SPD-Landeschefin Leni Breymaier tut Schwarz-Rot-Gelb als „Schnapsidee“ ab.

Krise aus Angst vor der Krise

Dass die Sticheleien der Opposition trotzdem Wirkung zeigen, hat mit dem Zustand der grün-schwarzen Regierung zu tun. Nur wenige Stunden nach der Kurtz-Wahl bescheren die Grünen-Vertreter der CDU bei einer nachrangigen Abstimmung über die Oberstufen von Gemeinschaftsschulen eine Schlappe, weil sie sich enthalten. „Das war das dritte dicke Ding“, heißt es aus der CDU. Bei den Grünen wächst der Widerstand gegen Kretschmanns konservativen Schmusekurs.

Was will die CDU?

Jedenfalls glühen gestern die Telefone, weil Krisenmanagement angesagt ist, zwischen Grünen und CDU, aber auch zwischen den CDU-Lagern. Nach stundenlangem Hin und Her einigen sich die Vorleute, ihre Koalition nicht erneut öffentlich zu beschwören. Jedem ist klar, dass ein Partnerwechsel der CDU weg von den Grünen und ihrem auch im konservativen Lager angesehenen Ministerpräsidenten hin zu SPD und FDP keine realistische Perspektive ist. Ein solches Bündnis hätte im Landtag nur eine hauchdünne Mehrheit von zwei Stimmen. Dass einen auszuhandelnden Koalitionsvertrag bei CDU und SPD Parteitage durchwinken, ist fast undenkbar. Und bei Neuwahlen müssten beide Parteien mit Verlusten rechnen.

Die ungeklärten Machtverhältnisse in der CDU bilden den Nährboden der Koalitionsspekulationen. Als Urheber gilt eine Gruppe von Abgeordneten um Justizminister Guido Wolf, der gleich nach der Landtagswahl für eine Deutschlandkoalition votierte und sich damals bei SPD und FDP eine klare Absage einhandelte. Dazu kommt die Spekulation, dass Reinhart und eine kleine Truppe Strobl auf dem Weg zur Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2021 weghaben wollen. Als CDU-Landeschef hat er bei dieser Frage das erste Wort. Viele Christdemokraten trauen Strobl einen Erfolg gegen einen – wahrscheinlich – erneut kandidierenden Kretschmann nicht zu. Ihr Kalkül: Mit einem Bruch der Koalition wäre die Ära Kretschmann vorzeitig zu Ende. Strobl hat gemerkt, dass er kämpfen muss, wenn er seine Position behaupten will. Allenfalls ein Viertel der 43 CDU-Abgeordneten würde einen Koalitionsbruch mittragen, heißt es aus seinem Lager. Noch klarer seien die Mehrheitsverhältnisse an der CDU-Basis. Für den wachsenden Flurschaden sei doch die Fraktion verantwortlich, die mit dem Streit ums Wahlrecht und die Neuregelung der Altersversorgung für Abgeordnete die Sacharbeit überlagert habe. Der Konter: „Die Abgeordneten beschäftigen sich seit Jahresanfang nur mit sich selber.“

