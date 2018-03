Ein Schwarzwälder „Schlössle“ mit 600 Jahren Geschichte

Anzeige

Gutach.Die historischen Mauern sind in ihrer neuen Heimat angekommen und wieder aufgebaut. Das markante Gebäude ist reif fürs Museum. Dort wird das denkmalgeschützte „Schlössle von Effringen“ mit Leben gefüllt - und erzählt so von seiner mehr als 600-jährigen Geschichte. Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof arbeitet an seiner bislang größten Erweiterung und an neuen Sehenswürdigkeiten. Eröffnet werden sie mit dem Saisonstart des Museums am 24. März. Die Museumsmacher werkeln an vielen Details. „Es ist fast schon eine künstlerische Arbeit“, sagt Thomas Hafen, wissenschaftlicher Leiter des Museums in Gutach im Schwarzwald (Ortenaukreis). Das 5,5 Hektar große Gelände, 1964 gegründet, ist eines der besucherstärksten Freilichtmusseen in Deutschland. lsw