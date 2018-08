Ein Signal

Der Kampf gegen Kinderehen ist ein markantes Beispiel für eine Diskussion, die sich verselbstständigt. Während der Flüchtlingskrise bemächtigte sich die äußerste Rechte des Themas und warnte vor einem Rückfall in längst vergessen geglaubte Zeiten. Die bayerische CSU, die rechts neben ihr keinen Raum für eine politische Konkurrenz lassen will, zog nach und drängte auf eine gesetzliche Regelung gegen Zwangsheirat. Zusätzlicher Druck entstand durch entsprechende Forderungen von Frauenorganisationen.

Nach einem Jahr ist es Zeit für eine realistische Einordnung. Die Zahl der aufgefallenen Kinderehen ist längst nicht so groß, wie befürchtet wurde. Selbst wenn nicht alle im Ausland geschlossenen Ehen von Minderjährigen entdeckt wurden, ist das offensichtlich kein Massenphänomen. Weil aber die Zwangsverheiratung von Mädchen mit älteren Männern so abschreckend wirkt, wird niemand das gut gemeinte Gesetz kritisieren. Krasse Einzelfälle haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Dabei war die Verheiratung von Minderjährigen unter 16 Jahren schon vorher in Deutschland untersagt. Es bleiben aber Fragen. Es ist schwer zu glauben, dass es in Baden-Württemberg nur 27 Kinderehen geben soll. Auch die großen Unterschiede in den Bundesländern nähren den Eindruck, dass sich da Vollzugsdefizite auswirken.

Das Gesetz droht ins Leere zu laufen, wenn die Zuwanderungszahlen dauerhaft niedrig bleiben. Auf lange Sicht bleibt vor allem das Signal an die Zuwanderer, dass nach deutschen Vorstellungen Kinder in die Schule gehören und nicht ins Ehebett.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018