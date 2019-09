Ein Toter durch Feuer

Frankfurt.Bei dem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt mit einem Toten kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Genauere Angaben zur Ursache des Feuers könne man zurzeit aber noch nicht machen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die bei dem Brand am Mittwoch getötete Person sei „höchstwahrscheinlich“ ein 60-jähriger Bewohner der Unterkunft in Frankfurt-Höchst. Der Mann konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus dem brennenden Haus geborgen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 150 000 Euro. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Der Brand war im ersten Stock des ehemaligen Hotels ausgebrochen. Anwohner hatten eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife auf den Rauch aufmerksam gemacht. In dem zweigeschossigen Haus seien zurzeit 30 Personen gemeldet, teilte die Polizei mit. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Brandes tatsächlich dort aufhielten, ist unklar. lhe

