Ein Verteidiger der persönlichen Sphäre

Wiesbaden.Nach 17 Jahren wird es in der kommenden Woche einen Wechsel im Amt des hessischen Datenschutzbeauftragten geben. In der viertägigen Landtagssitzung wird nach der vorliegenden Tagesordnung am Mittwoch der 75-jährige Amtsinhaber Michael Ronellenfitsch seinen letzten Datenschutzbericht abgeben und im Frühjahr 2021 in den Ruhestand verabschiedet.

Am Donnerstag soll Rechtsprofessor Alexander Roßnagel von der Universität Kassel zum Nachfolger gewählt werden. Der 70-Jährige gilt als Experte auf diesem Gebiet. 2010 war er Sachverständiger im Verfahren um die Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Roßnagel wurde bereits am Montag von der schwarz-grünen Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als neuer Datenschutzbeauftragter nominiert. Seine Wahl gilt angesichts der Mehrheit von CDU und Grünen im Landtag als sicher. Ob er auch die Unterstützung der Opposition erhält, wird sich erst nach den Fraktionssitzungen am Dienstag herausstellen.

Ronellenfitsch war im Jahr 2003 vom Landtag einstimmig gewählt worden und wurde später weitere drei Male im Amt bestätigt. Nach der Planung soll Roßnagel am 1. März kommenden Jahres seine Nachfolge antreten. Er ist am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Kassel Leiter des Fachgebiets Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes und seit 2019 Inhaber einer Seniorprofessur.

Kürzere Speicherzeiten

Bei der Vorratsdatenspeicherung hatte sich Roßnagel für deutlich kürzere Speicherzeiten eingesetzt als zunächst von der Bundesregierung angestrebt. Zwei bis drei Monate sollten genügen, auch damit kein längerfristiges Bewegungsbild über die Abrufdaten von E-Mails und SMS erstellt werfen kann. Bei der Corona-Warn-App war er gegen den sogenannten zentralen Ansatz und für den dezentralen, bei dem ganz konkret nur der Tag des Kontakts mit einem Infizierten übermittelt wird.

