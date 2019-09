„Eine außerordentliche Lage“

Mannheim.Es gibt einen Satz, den viele nur flüsternd sagen. „Hoffentlich passiert das nie wirklich“, raunen sie einem dann leise zu. Es sind auffallend viele, die das hier tun, auf dem lange als Flüchtlingsunterkunft genutzten früheren Kaserengelände der Amerikaner. Hier trainiert das Landeskriminalamt Baden-Württemberg erstmals, was die Behörden bei einem Angriff von Terroristen mit Biowaffen – also Krankheitserregern, Bakterien, Giften – machen würden. Und man spürt schnell, dass sie da an ihre Grenzen stoßen.

Journalisten durften einige Punkte sehen, aber nicht alles. Manches ist „VS – NfD“, wie es hier heißt, also vertraulich, nur für den Dienstgebrauch. Und aus einem Zelt, in dem zwei Experten Hintergründe erläutern, wird man trotz vorheriger Einladung nach einiger Zeit hinausgeschickt. Und jemand aus der Einsatzleitung gibt offen zu: „Realistischerweise bräuchte man dreimal so viele Kräfte!“ Dabei sind bei Feuerwehr und Rettungsdiensten jetzt schon viele Ehrenamtliche dabei, die rechtzeitig Urlaub genommen haben. Ob sie im Ernstfall alle schnell vom Arbeitsplatz wegkönnen, bleibt offen.

Das Szenario hört sich anfangs wie eine reine „Polizeilage“ an. Eine islamistische Zelle wird entdeckt, Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmen zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich stellen sie fest, dass sie sich mitten in einem improvisierten Labor befinden. Einer der Tatverdächtigen ist tot, einer zeigt Krankheitssymptome, der dritte Mann nicht. Aber er wehrt sich dafür kräftig. Schließlich stoßen die Spezialkräfte auf eine Sprengstoffweste und Waffen.

Bewaffnet im Duschzelt

„Normalerweise gehen wir irgendwo rein und bereinigen die Lage“, sagt Axel Mögelin, Leiter des Kriminaltechnischen Instituts Baden-Württemberg. Aber jetzt ist plötzlich alles anders. Die Wohnung, die Tatverdächtigen, aber auch die SEK-Beamten sind womöglich mit Krankheitserregern in Kontakt gekommen. Die Hauptaufgabe ist es daher jetzt, die weitere Verbreitung der Keime zu verhindern, damit sich nicht noch mehr Leute anstecken. So entsteht ein ungewöhnlicher Großeinsatz.

Simuliert wird, dass die SEK-Männer zunächst mit den Tatverdächtigen in der Wohnung bleiben. Weitere Polizisten werden zusammengezogen, drängen die – auch von Übungsteilnehmern gespielten – immer unruhiger werdenden anderen Anwohner zurück. Draußen wird derweil alles aufgebaut, um solch einen Großeinsatz zu leiten, die Gefahrstoffe genau zu definieren und alle Betroffenen zu dekontaminieren, sprich: zu säubern.

„Eine sehr außerordentliche Lage“, sagt Einsatzleiter Thomas Näther von der Mannheimer Feuerwehr. Sie verfügt über eine Analytischen Task Force (ATF), eine bundesweit nur an sieben Standorten verfügbare Spezialtruppe zur Analyse von und Kampf gegen radioaktive, biologische oder chemische Stoffe. Und sie hat mit der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau eine Spezialeinheit zur Dekontamination von Personen, die mit Gefahrstoffen in Berührung gekommen sind. „Sie werden entkleidet, duschen zwei Mal mit Wasser, dem Peressigsäure zugegeben wird“, erläutert Kommandant Florian Häffner. Bei Chemieunfällen Einsatzkräfte zu reinigen, sind er und seine Kameraden gewohnt. „Aber mit Biowaffen haben wir noch nie geübt“, sagt er. Polizisten mit Pistolen hatte er auch noch nie im Duschzelt.

Drogen oder Pesterreger?

Über Einsatzkräfte, die unter Atemschutz in eine Wohnung eindringen können, verfügt die Polizei nicht. Immerhin gibt es aber inzwischen Schutzanzüge mit Aktivkohlefilter, dazu Entschärfungsroboter, mobile Rötgengeräte und noch mehr modernste Technologie zur Analyse, wie Stefan Knapp, Leiter der Tatortgruppe des Kriminaltechnischen Instituts, vorführt.

Denn in dem Szenario bleibt lange offen, was in dem Labor gemixt worden ist. Nur Drogen? Oder doch Rizin? Pesterreger? Weitere Polizisten dringen daher in die Wohnung ein, übermitteln nach draußen erst Fotos, dann Proben, die Experten vor Ort analysieren. Dass so etwas mit so vielen Behörden gemeinsam geübt werde, sei „bundesweit einmalig, aber wichtig“, so Mannheims Polizei-Vizepräsident Siegfried Kollmar, „damit man die Kommunikation und Kooperation trainiert“.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019