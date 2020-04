„Eine Badesaison, wie wir sie noch nie hatten“

Frankfurt.Lange Warteschlangen vor dem Freibad und Handtuch neben Handtuch an den Stränden der Badeseen. Dazu: Dichtes Tummeln im Wasser und Drängen am Sprungturm. Solche Bilder gehören eigentlich zu jedem Sommer dazu. Doch was wird in diesem Jahr, zu Zeiten von Corona, aus der Badesaison?

„Eins können wir mit Sicherheit sagen: Es wird eine Saison, wie wir sie noch nie hatten“, sagt der Präsident des hessischen Landesverbands der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Michael Hohmann. „Wir haben eine sehr komplexe Situation und wissen nicht, was auf uns zukommt.“ So sei noch unklar, wann und ob die Schwimmbäder und bewachten Badestellen freigegeben würden. „Die Entscheidung liegt in der öffentlichen Hand.“

Dennoch laufen die Vorbereitungen der DLRG, um kurzfristig einsatzbereit zu sein. „Das heißt, wir rüsten die Stationen, checken unser Material, planen die Personalverfügbarkeiten und stellen uns auf die neuen Hygienevorgaben ein“, sagt Hohmann.

Betrieb beginnt sonst im Mai

In der Regel sind die Freibäder in Hessen im Mai startklar, so auch in Wiesbaden. „Natürlich würden wir gerne planmäßig die Freibadsaison eröffnen. Aber in dieser außergewöhnlichen Situation geht es nicht darum, was wünschenswert ist“, heißt es beim Betreiber der städtischen Bäder. Die Gesundheit der Bevölkerung genieße völlig zu Recht höchste Priorität.

In den Kommunen wird nun auf eine Ansage seitens der Politik gewartet. Dabei könnte auch die konkrete Definition von Großveranstaltungen eine Rolle spielen, die bis Ende August verboten sind. Denn in einem vollen Freibad kommt schnell eine enorme Zahl von Menschen zusammen.

In Kassel war eine Öffnung der Schwimmbäder zunächst nicht geplant. „Das ist davon abhängig, was von der Politik entschieden wird“, sagt ein Sprecher der Städtischen Werke. Ein volles Schwimmbad sei ja quasi auch eine Großveranstaltung. Und selbst wenn es grünes Licht gebe, brauche man mindestens drei Wochen Vorlauf, um den Badebetrieb aufzunehmen. Auch am Diemelsee und Edersee war noch unklar, ob beispielsweise Strandbäder im Mai geöffnet werden.

„Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr noch unsere Freibäder öffnen können“, sagt der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe, Boris Zielinski. „Wenn auch verspätet und unter anderen Bedingungen, als man sie normal kennt.“ Derzeit gebe es verschiedene Ideen: eine Begrenzung der Besucherzahl, Öffnungszeiten nur für Senioren, um diese Risikogruppe zu schützen. Oder eine andere Gestaltung des Eingangsbereichs, um Warteschlangen zu umgehen.

Die Bäderbetriebe beschäftigen rund 260 Mitarbeiter, von denen nun die meisten in Kurzzeit gehen. Es sei wichtig und wünschenswert, dass die Schwimmbäder öffnen können, sagt Zielinski. „Die Bäder gehören zur Daseinsvorsorge.“ Und gerade in diesem Sommer, wo viele Menschen nicht in den Urlaub fahren können, sei es ein wichtiges Angebot.

Auch wenn noch nicht klar ist, wann wieder geschwommen werden kann, laufen die Saisonvorbereitungen im Wetzlarer Freibad Domblick normal, wie ein Stadtsprecher berichtet. „Selbst wenn das Freibad in diesem Sommer wieder geöffnet werden könnte, ist dies wohl nur unter strengen Abstandsregeln und Zuzugsbeschränkungen zum Wasserbecken denkbar.“ Ob und wann der Dutenhofener See wieder als Badesee genutzt werden könne, sei ebenfalls noch völlig offen.

Chlor inaktiviert Viren

Vielen Schwimmbadbetreibern fehlt natürlich eine gewisse Planungssicherheit, denn die Bäder können – selbst wenn sie schon gereinigt sind – nicht von heute auf morgen öffnen. „Das Hochfahren der technischen Anlagen und die Beprobung zur Sicherstellung der Hygiene von Badewasser und Trinkwasser benötigt bei Freibädern bis zu zwei Wochen“, sagte kürzlich der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB), Christian Ochsenbauer. Durch das Badewasser selbst könnten nach derzeitigem Wissensstand keine Coronaviren übertragen werden, hieß es von der DGfdB. Das Chlor inaktiviere Bakterien und Viren verlässlich. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020