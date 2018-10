Eine Flagge, zwei Länder

Stuttgart.Die Fahne ist sicherlich einmalig: Die bekannten 13 Streifen in Rot und Weiß der amerikanischen Nationalfahne sind im rechten oberen Eck ergänzt durch die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold. Die Sterne, die für die Zahl der US-Bundesstaaten stehen, sind überdeckt. Dieses besondere Stück Stoff hat die in Mannheim geborene Amalie Struve im Mai 1861 vor dem New Yorker Rathaus freiwilligen Kämpfern übergeben, die im US-Bürgerkrieg aufseiten der Nordstaaten gegen die Sklavenhalter im Süden in den Krieg zogen. Struve, die mit ihrem Ehemann Gustav 1848 bei der badischen Revolution mitmischte, schlug eine nordatlantische Brücke: „Diese Fahne ist eine, die schon in zwei Ländern für die Freiheit kämpfte.“ Für Rolf Schimpf vom Haus der Geschichte in Stuttgart eine „grandiose Idee“.

Die Fahne, 1,77 Meter breit und 1,27 Meter hoch, wird ab heute im Haus der Geschichte ausgestellt. Dazu reist US-Vizekonsul David Elmo aus Frankfurt an, um die Geschichte des Ausstellungsstücks und der deutschen Revolutionäre im amerikanischen Bürgerkrieg zu beleuchten. Immerhin zwei Jahre begleitete die Regimentsfahne die Freiwilligentruppe. Schimpf: „Für die in Baden gescheiterten Revolutionäre war der Kampf gegen die Sklaverei die zweite Revolution und diesmal gehörten sie zu den Siegern.“ pre

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018