„Eine Landarztpraxis hat viele Vorteile“

Frankfurt.Der Frankfurter Medizinstudent Jamin Spilok kann sich gut vorstellen, auf dem Land eine Arztpraxis zu übernehmen. „Ich möchte aber erst noch an verschiedenen Orten verschiedene Erfahrungen sammeln“, sagt der 26-Jährige während eines Praktikums in Wald-Michelbach im Odenwald. Allgemeinmediziner Thomas Schlegelmilch führt ihn in seiner Gemeinschaftspraxis an den Beruf des Landarztes heran. Der 60-Jährige will in fünf Jahren in den Ruhestand gehen und sucht einen Nachfolger, sein Kollege ist schon 70 Jahre alt. „Wir finden aber keinen.“ Dabei habe eine Landarztpraxis viele Vorzüge.

Mehr als 170 Hausärzte fehlen bereits in Hessen, wie Petra Bendrich von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sagt. Allerdings nicht nur auf dem Land, sondern auch in stadtnahen Regionen. Das Durchschnittsalter der Hausärzte liege derzeit bei 54 Jahren, das der Fachärzte bei 52 Jahren. Damit sei bis 2030 mit einem erheblichen Nachbesetzungsbedarf zu rechnen.

Spilok und Schlegelmilch sind über das Projekt „Landpartie 2.0“ der Frankfurter Universität und des Landkreises Bergstraße zusammengekommen. Der Kreis Fulda und der Hochtaunuskreis machen auch mit. 15 Studenten werden pro Jahr genommen, das Physikum haben sie hinter sich, bislang sind es insgesamt 30. Die ersten werden im Mai 2019 fertig. Die Kreise fördern das Programm und übernehmen einen Teil der Fahrt- oder Unterbringungskosten, sagt Ronja Pohl vom Institut für Allgemeinmedizin.

Viele junge Ärzte wollten keine Praxis mehr übernehmen, sondern als Angestellte mit festen Zeiten arbeiten, berichtet Schlegelmilch. „Das ist ja schon ein kleines mittelständisches Unternehmen mit allem drum und dran.“ Junge Ärzte wollten auch genügend Zeit für ihre Familie haben, ergänzt Bendrich. Bei ihrer Berufswahl spielten daher Kindergärten, Schulen und das Freizeitangebot eine wichtige Rolle.

In Wald-Michelbach fehle vielen eine Kneipe um die Ecke, sagt Schlegelmilch. Die Straßen nach Darmstadt, Frankfurt oder Mannheim seien oft verstopft, eine direkte Bahnanbindung gebe es nicht. Allerdings werde darüber diskutiert, die Regionalbahn wiederzubeleben. Die Verdienstmöglichkeiten seien für einen Allgemeinmediziner aber gut.

Zwar gebe es mal einen Zwölf-Stunden-Tag, dafür arbeiteten sein Kollege Jörg Maletz und er aber nur vier Tage in der Woche, so Schlegelmilch. Seit Einführung des flächendeckenden ärztlichen Bereitschaftsdienstes hätten sie zudem an den Wochenenden und nachts frei. „Das war wie eine Neugeburt für uns auf dem Land.“ lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018