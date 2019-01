Eine Laune der Geschichte

Kaub/Lorch.Eigenes Notgeld, eigene Telegrafenverbindung, eigene Fuhrwerkdienste: Vor 100 Jahren im Januar 1919 ist am Rhein eine skurrile Minirepublik entstanden. Ihre eigentümliche Form mit einer Engstelle von nur 800 Metern nahe dem Rhein gibt ihr den Namen: Freistaat Flaschenhals. Hinzu kommt bei dem Territorium bei Lorch und Kaub an der heutigen Landesgrenze von Hessen und Rheinland-Pfalz ein zweites Jubiläum: Die kleine Initiative Freistaat Flaschenhals, die die Erinnerung an den Treppenwitz der Geschichte wach hält, wird 2019 ein Vierteljahrhundert alt.

Ihr Präsident Peter Josef Bahles hat nach eigener Aussage gegen Gebühr schon 3600 Pässe ausgestellt, die wie Dokumente der Bundesrepublik aussehen und etwa Menüs in Gaststätten und Vergünstigungen bei Winzern bieten – aber ausdrücklich nichts mit „Reichsbürgern“ zu tun hätten. „Es gibt auch Weine mit unserem Etikett und Weinproben mit Erklärungen zum Freistaat Flaschenhals“, ergänzt der Winzer im Ruhestand.

Am 18. Mai will die siebenköpfige Initiative eine Jubiläumsbahnfahrt mit einer Dampflok durch das Welterbe Oberes Mittelrheintal anbieten. Ebenfalls voraussichtlich im Mai soll ein wohl 196 Seiten dicker Comic-Roman zur Geschichte des seltsamen Territoriums erscheinen. Gezeichnet wird der Band laut dem Hamburger Carlsen Verlag von Bernd Kissel, geschrieben von Marco Wiersch, der auch Drehbücher für den ARD-„Tatort“ geliefert hat.

Alles hat im Oktober 1918 beim Ausklang des Ersten Weltkrieges mit einer kartographischen Nachlässigkeit begonnen. Der Oberbefehlshaber der Armeen der Alliierten, Ferdinand Foch, zeichnete laut der Mainzer Politologin Stephanie Zibell am grünen Tisch jeweils einen rechtsrheinischen Halbkreis mit einem Radius von 30 Kilometern um die wichtigen Städte Köln, Koblenz und Mainz. Die linksrheinische Besetzung und jene rechtsrheinischen Brückenköpfe sollten nach der deutschen Niederlage im Krieg eine Wiederaufrüstung verhindern.

Bei der Grenzziehung zwischen Mainz und Koblenz blieb ein Streifen bei Lorch und Koblenz, der in den Taunus bis in den Raum Limburg reichte. „Das war Foch egal, er wollte Weltpolitik machen und sich nicht um das Klein-Klein kümmern“, sagt Zibell, die mit Bahles ein Buch über den Freistaat geschrieben hat. „Foch hat das den Verantwortlichen vor Ort überlassen.“ Am 3. Januar 1919 genehmigte laut Zibell das damalige Oberpräsidium Kassel die Selbstverwaltung des Gebiets. Rund 17 000 Menschen lebten seinerzeit im Freistaat Flaschenhals. Staatsrechtlich blieb er ein Teil Preußens – faktisch aber war er von den Alliierten abgeriegelt. Sie blockierten die überregionalen Straßen wie die heutige Bundesstraße 42, Züge fuhren ohne Halt durch die Minirepublik, und Schiffe durften nicht anlegen.

Schwarzhandel floriert

Die Not der Bevölkerung ist groß. Schwarzhandel und Schmuggel blühen auf. Schiffe bringen im Schutz der Nacht Mehl, Zucker und andere Lebensmittel. Im Gegenzug nehmen die Besatzungen Wein und Schnaps aus der Weinregion Mittelrhein mit.

Die weitere alliierte Rheinland-Besetzung 1923 habe das Ende des Freistaats besiegelt, heißt es vielerorts. Auch heutige Schilder am Rhein tragen die Aufschrift „Historischer Freistaat Flaschenhals 1919-1923“. Die Politologin Zibell sagt: „Das ist Quatsch.“ Bei der Verwaltung des Territoriums sei bereits 1920 wieder deutsche Normalität eingekehrt. „Pro forma gab es den Freistaat Flaschenhals aber bis zum 30. Juni 1930, dem Ende der Rheinland-Besetzung.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019