Eine Mutter ohne Mitgefühl und Reue

Freiburg.Man hatte wochenlang in ihr Gesicht geschaut, auf eine Regung gewartet, eine Gefühlsäußerung, irgendetwas. Aber da war nichts. Die Mutter schwieg. Ihr Gesicht blieb meist leer, die Augen ausdruckslos. Sie saß an den elf Verhandlungstagen im Prozess um den Missbrauch ihres Kindes auf der Anklagebank des Freiburger Landgerichts, unbeteiligt und verwahrlost wirkend, der Körper in sich zusammengesackt, die Haare zurückgebunden.

Zwei Plätze weiter, der Gegensatz könnte krasser kaum sein, ihr Lebensgefährte, der zeitweise fast im Plauderton und mit Feuereifer zu erklären versuchte, was nicht zu erklären ist: Der kleine Sohn der 48-jährigen Frau wird von beiden vergewaltigt, missbraucht und erniedrigt. Er wird im Darknet – einem anonymen Teil des Internets – angeboten und gegen Geld anderen Männern zum Sex überlassen. Die Missbrauchstaten werden gefilmt und verbreitet.

Polizei entdeckt weitere Fälle Nach den letzten Urteilen im Missbrauchsfall Staufen bei Freiburg erhofft sich die Polizei, auch andere Verbrechen aufklären zu können. Aus den Ermittlungen im Fall Staufen hätten sich Spuren auf weitere Fälle von schwerem Kindesmissbrauch ergeben, sagte der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier, gestern in Freiburg. Zu sehen seien Taten auf von der Polizei sichergestellten Filmen und Bilddateien, die vor allem im Darknet – einem anonymen Teil des Internets – getauscht und weitergeleitet wurden. Diese Bilder und Filme seien beschlagnahmt worden, sie würden derzeit von den Beamten ausgewertet. Die Ermittlungen liefen mit dem Bundeskriminalamt. dpa

Schlimmste Tat begangen

Gestern wurde das Paar zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Mutter muss zwölfeinhalb Jahre in Haft – wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs sowie Zwangsprostitution ihres Sohnes. Gegen den Lebensgefährten der Frau, einen einschlägig vorbestraften 39-Jährigen, verhängten die Richter eine Strafe von zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Damit bekam die Frau, wie vom Vorsitzenden Richter Stefan Bürgelin gleich mehrfach betont, die höchste im Zusammenhang mit dem Fall verhängte Freiheitsstrafe. Mehr als ihr schon vorbestrafter Partner und mehr auch als die anderen Freier des Jungen, die zuvor zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt worden waren.