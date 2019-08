„Eine Situation wie noch nie“

Wiesbaden.Erst die massiven Schäden durch das Sturmtief „Friederike“ im Januar 2018, dann die beiden viel zu heißen und vor allem zu trockenen Sommer hintereinander zollen ihr Tribut: Der hessische Wald ist in einem dramatischen Zustand.

Vor allem die Fichten, aber auch viele andere heimische Baumarten sind massenhaft von Borkenkäfern oder Pilzen befallen und sterben ab. Rund 9000 Hektar Kahlfläche sagt der Verband der privaten und kommunalen Waldbesitzer bis zum Jahresende als Folge der Schäden in Hessen voraus. Doch seine rund 60 000 Mitglieder geraten zunehmend selbst in Existenznot und haben somit keine Möglichkeit, die gewaltige Fläche aus eigener Kraft wieder aufzuforsten.

Verbandspräsident Michael Freiherr von der Tann und sein Geschäftsführer Christian Raupach richteten daher am Freitag in Wiesbaden einen dringenden Hilferuf an die Politik, den Waldbesitzern bei der Bewältigung der bedrohlichen Situation zu helfen. Sie warnten auch vor der Illusion, die Regenschauer der letzten Tage hätten nennenswerte Hilfe gebracht. In Wahrheit hätten sie kaum die oberen Zentimeter des Waldbodens befeuchtet. Die Bäume seien nach wie vor schutz- und wehrlos gegen die Unmengen an Borkenkäfern.

Schon jetzt sind 2,4 Millionen Festmeter Schadholz angefallen, von denen rund 90 Prozent auf die in den Wäldern so zahlreichen Fichten entfallen. Allein in den privaten und kommunalen Wäldern, die mit 543 000 Hektar rund 60 Prozent der Waldfläche in Hessen ausmachen, werden es nach Berechnungen des Verbandes bis Jahresende sogar rund vier Millionen Festmeter ein.

Preise decken Kosten kaum

Und für das somit massenhaft angefallene schadhafte Holz bekommen die Waldbesitzer – wenn überhaupt – so schlechte Preise, dass sie kaum die Kosten der Entsorgung decken. Verdienen die Forstbetriebe in einem normalen Jahr zusammen etwa 40 bis 50 Millionen Euro, werden sie 2019 stattdessen Verluste in einer vielfachen Höhe davon machen. Der Verband rechnet mit einem Minus von 450 bis 500 Millionen Euro allein bei den privaten und kommunalen Waldbesitzern in Hessen.

Ihr Verband hat deshalb einen Brandbrief an alle Landtagsabgeordneten geschrieben, um zu retten, was noch zu retten ist. Bisher hätten sie dafür kaum mehr als Empfangsbestätigungen bekommen, beklagen von der Tann und Raupach. Dabei habe Bayern bereits eine Unterstützung der Betroffenen in Höhe von zehn Euro pro Festmeter Schadholz zugesagt, und auch Thüringen arbeite an einer Hilfslösung.

Die Forderungen für Hessen müssten erfüllt werden, wolle man den Wald auch für künftige Generationen erhalten, betont der Verband. Konkret verlangt er kurzfristige Zuschüsse von insgesamt 25 bis 30 Millionen Euro für den weiteren Kampf gegen die Borkenkäfer. Das Geld dürfe auch nicht wie früher bei 200 000 Euro in drei Jahren gedeckelt werden, weil sonst gerade die Forstbetriebe mit den größten Waldschäden kaum etwas bekämen.

Von der Bundes- und der hessischen Landesregierung gemeinsam fordern die Waldbesitzer ein Aufforstungsprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro für vier Jahre.

Geld für Beitrag zum Klimaschutz

Dabei müssten auch widerstandsfähigere Baumarten wie Douglasie, Roteiche oder Küstentanne angepflanzt werden. Zudem sei ein Forschungsprogramm notwendig, um zu wissen, welche Bäume künftig die richtigen für den Klimawandel sind.

Für Ihren Beitrag zum Klimaschutz hätten die Waldbesitzer auch gerne einen staatlichen Beitrag, und zwar für jede Tonne CO2, die der Wald der Atmosphäre entziehe. Schließlich müssten noch die Jäger etwas tun und die Bestände von Rehe und Hirschen reduzieren, da sonst neu gepflanzte junge Wälder keine Chance hätten.

Viele private Forstbetriebe seien bereits zahlungsunfähig. Doch Holzeinschlagsunternehmer verlangten angesichts der dramatischen Situation zunehmend Vorkasse, um nicht hinterher auf unbezahlten Rechnungen sitzen zu bleiben. Der Waldbesitzerverband warnte seine Mitglieder aber vor der Aufnahme von Krediten, denn es sei völlig unklar, ob das in dieser Menge geerntete und schadhafte Holz jemals gewinnbringend verkauft und von dem Erlös die Kredite zurückgezahlt werden könnten. „Eine Situation wie jetzt hat es bisher noch nie gegeben“, sagt der Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbands.

