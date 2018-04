Anzeige

Allerdings gelten für die Realschulen eigentlich schärfere Regeln. Legt man diese Vorgaben an, bleiben in dieser Schulart ebenfalls 25 Prozent beim Lesen unter dem Mindeststandard. In Mathematik sind es in diesem Jahr sogar 40 Prozent.

„Die Befunde zeigen erneut einen hohen Förderbedarf für leistungsschwächere Schüler in den Fächern Mathematik und Deutsch“, räumt Eisenmann ein. Es gebe einen „akuten Handlungsbedarf bei der Qualitätsverbesserung von Unterricht und Schule“. Zugleich bittet die CDU-Politikerin um Geduld: „Um künftig wieder zu besseren Schülerleistungen zu kommen, brauchen alle Beteiligten einen langen Atem. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck.“

Im kommenden Schuljahr will Eisenmann einen Modellversuch zur gezielten Förderung der Schüler in Lesen und Mathematik starten. Ab der fünften Klasse sollen in Haupt-/Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen die Programme „Lesen macht stark“ und „Mathe macht stark“ aufgelegt werden. Jeweils 24 Schulen können teilnehmen. Die Ausschreibung laufe gerade. Baden-Württemberg greife einen „vielversprechenden Ansatz“ aus Schleswig-Holstein auf. Allerdings muss nach Eisenmanns Ansicht schon der Unterricht in den Grundschulen besser werden. Dort würden die Grundlagen für die weiterführenden Schulen gelegt. Die Grundschulen bekommen deshalb ab dem Schuljahr 2018/19 schrittweise vier zusätzliche Poolstunden, die sie „vor allem für die individuelle Förderung in Deutsch und Mathematik einsetzen sollen“.

„Schnelle Umsteuerung“ gefordert

Im Gegenzug wird der Fremdsprachenunterricht im Südwesen künftig erst in der dritten Klasse beginnen. Handwerkerchef Reichhold fordert eine „schnelle und auch kurzfristig wirksame Umsteuerung, damit auch die jetzige Generation davon profitiert“. Wissensvermittlung müsse wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Gleichzeitig kritisiert er, dass in manchen Berufsschulen bis zu zehn Prozent des Unterrichts ausfalle. Dadurch werde der Ausbildungserfolg gefährdet, was bildungspolitisch und wirtschaftspolitisch fahrlässig sei.

In den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz werden VERA-Ergebnisse nicht veröffentlicht. Die Arbeiten sollen den Schulen ihren Stand im landesweiten Durchschnitt vermitteln, erklärte ein Sprecher des hessischen Bildungsministeriums. In Rheinland-Pfalz werden in den nächsten Wochen die Schulen über die Vergleichsarbeiten informiert.

