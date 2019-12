Einigung im Flächenstreit

Stuttgart.Grüne und CDU haben am Freitag den langwierigen Streit um höhere Zuschüsse für Gemeinden mit großen Flächen beigelegt. „Wir haben einen guten und ausgewogenen Kompromiss gefunden“, betonten die Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) in einer gemeinsamen Erklärung am Abend. In zwei Stufen werden insgesamt 50 Millionen zusätzlich an ländliche Kommunen in Baden-Württemberg umverteilt. Um die Verluste der Städte abzumildern, sollen 25 Millionen Euro frisches Geld aus der Landeskasse fließen, für die Finanzministerin Edith Sitzmann noch eine Deckung finden muss.

Jede zweite Kommune gewinnt

Die CDU hatte die Stärkung von ländlichen Gemeinden schon als Punkt im Koalitionsvertrag fixiert. Neben der Einwohnerzahl wird künftig die Fläche einer Gemeinde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Nach Modellrechnungen profitiert davon mehr als die Hälfte der 1101 Kommunen. Entsprechend zufrieden bilanzierte Reinhart das Ergebnis: „Wir haben uns durchgesetzt.“

In einem Brandbrief hatte Städtetagspräsident Peter Kurz (SPD) vor einem „massiven Schaden für die Städte gewarnt. Nun kann Kurz einen Teilerfolg verbuchen. Aber nach der Modellrechnung der CDU sind die Städte weiterhin die Verlierer. Allein im Stuttgarter Etat werden 21 Millionen Euro weniger ankommen, in Mannheim 6,7 Millionen. pre

