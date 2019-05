Einsatzkräfte behindert

Erzhausen.Gaffer und eine fehlende Rettungsgasse haben die Einsatzarbeiten nach einem schweren Unfall auf der A 5 in Südhessen erschwert. Sechs Menschen wurden bei dem Zusammenstoß eines Autos mit zwei Kleinlastern in der Nacht auf Freitag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ertappten den Angaben zufolge mehrere Gaffer, die teilweise Videoclips gedreht hätten. Einsatzkräfte hätten nur schwer zum Unfallort vordringen können, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde. Es seien Personalien aufgenommen worden. Um wie viele Fälle es sich handelt, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Nun werde geprüft, inwieweit die Personen belangt werden könnten. In einem Fall sei ein Smartphone überprüft und wieder zurückgegeben worden. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019