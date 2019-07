Einspruch verworfen

Die damals 38-jährige Angeklagte mit ihrem Verteidiger. © dpa

Darmstadt/Karlsruhe.Das vom Landgericht Darmstadt wegen Mordes an einer Rentnerin verurteilte Paar muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf in seinem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss die Revision gegen den Richterspruch aus dem vergangenen Jahr, da dieser keinen Rechtsfehler beinhalte.

Das Landgericht hatte im April 2018 die damals 38-Jährige und ihren zehn Jahre jüngeren Ex-Freund wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Angeregt von Filmen und Internet-Veröffentlichungen über „Killer-Paare“ sollen die beiden beschlossen haben, Serienmörder zu werden. Zum Opfer wurde eine 81-Jährige aus dem südhessischen Dieburg, die sie mit elf Messerstichen töteten. lhe

