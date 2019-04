Eintauchen in eine andere Zeit

Frankfurt.Konzentriert setzt der chinesische Kunsttischler den Hobel an, kneift noch einmal die Augen zusammen, ehe er das auberginefarbene Holzelement bearbeitet. Wenn erst auch die Innenwand wieder steht, wird es den derzeit noch eingerüsteten Chinesischen Pavillon im Frankfurter Bethmannpark schmücken. Der Mann ist ein Meister seines auch in seiner Heimat immer seltener werdenden Fachs und Teil eines 19-köpfigen Teams, das an der Wiederherstellung des in der Nacht zum 1. Juni 2017 abgebrannten Pavillons arbeitet.

Wie auch der Goetheturm und der koreanische Pavillon im Frankfurter Grüneburgpark wurde der Chinesische Pavillon Opfer von bislang noch unbekannten Brandstiftern. „Diese Ereignisse haben wirklich tief ins Herz der Frankfurter Bevölkerung gegriffen“, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) beim Besuch der Baustelle. Mit dem Wiederaufbau des Chinesischen Pavillons wolle die Stadt ihr Versprechen einlösen, den malerischen Holzbau gewissermaßen wie Phoenix aus der Asche mit neuem Leben zu erwecken.

Bernd Roser vom Grünflächenamt war unter den städtischen Mitarbeitern, die am Tag nach der Brandstiftung den ausgebrannten Pavillon in Augenschein nahmen. „Da hat einem das Herz geblutet“, sagt er fast zwei Jahre danach. Die Stadt habe Kontakt zu der Firma aufgenommen, die sich auch schon vor zehn Jahren um die Sanierung des Pavillons gekümmert hatte.

Eröffnung im September geplant

Unter den Tischlern, Zimmerleuten, Dachdeckern und Malern aus China sind auch fünf, die damals bereits an der Sanierung beteiligt waren, sagt Huishen Shen von der Firma Landscape Architecture Corporation of China, die den Wiederaufbau ausführt. „Es wird immer schwieriger, Arbeiter zu finden, die den traditionellen Holzbau noch beherrschen.“

Auf der Baustelle ist das meiste noch Handarbeit. Stützpfeiler, die vom Lagerplatz mit einem Kran zum „Wasserpavillon des geläuterten Herzens“ hinuntergelassen werden, müssen sich millimetergenau einfügen: Die Holzteile werden nicht genagelt, sondern „klassisch verzapft“, erklärt Bauleiter Martin Beilmann.

Dachziegel aus Ton; Dekorationselemente aus Holz; die Stützpfeiler, die nun passgenau bearbeitet wurden, wurden in China gefertigt und in Containern von Schanghai nach Rotterdam verschifft. Seit drei Wochen laufen nun die Bauarbeiten. „Fantastisch“, schwärmt Beilmann. „Es ist, wie in eine andere Zeit einzutauchen.“

Bis Mitte Juli werde es wohl noch dauern, bis der Pavillon fertig ist, schätzt Heilig. Danach muss der Garten wiederhergestellt und die Baustraße zurückgebaut werden. Im September könnte der Bau wieder offenstehen.

