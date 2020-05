Eisenmann am Scheideweg

Der Landeselternbeirat fährt schwere Geschütze gegen Kultusministerin Susanne Eisenmann auf. Die Eltern fühlen sich laut deren Interessensvertretung in Corona-Zeiten im Stich gelassen – und das gilt für Kitas genauso wie für die Schulen. Gerade für Eisenmann ist dies eine heikle Situation, schließlich will sie bei der Wahl im Frühjahr 2021 die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes werden – und den populären Winfried Kretschmann (Grüne) beerben. Da ist das Amt der Kultusministerin schon außerhalb von Krisenzeiten eine Bürde, denn im Schulbereich machen die heterogenen Interessen der schlagkräftigen Verbände den Ressortchefs traditionell das Leben schwer.

Klar ist: Scheitert Eisenmann am Krisenmanagement im Schul- und Kita-Bereich, kann sie ihre politischen Ziele begraben. Und derzeit brennt es an allen Ecken: Wann starten welche Schulen und Klassen? Wie werden die Infektionsschutzvorgaben eingehalten? Gibt es genügend Pädagogen, die unterrichten können? Dazu sind die Defizite beim digitalen Unterricht riesig – manchmal technischer, gerade mit Blick auf viele Lehrer oft auch menschlicher Natur. Eisenmann ist zwar politisch verantwortlich, wird aber mit einem in weiten Teilen trägen Bildungssystem konfrontiert, das sich über die vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat – und das jetzt an seine Grenzen stößt. Allerdings: Bekommt Eisenmann die Probleme in den Griff, qualifiziert sie das zweifelsohne für höhere Aufgaben.

