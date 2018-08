Eisenmann: Nur Ankündigungen

Stuttgart.Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat eine schleppende Umsetzung des Digitalpakts Bildung beim Bund kritisiert. Außer Ankündigungen gebe es nichts, sagte die CDU-Politikerin. „Wir müssen endlich mal wissen, was auf welcher Basis wie gefördert wird“, sagte Eisenmann. „Wir sind aber seit zwei Jahren in der Ankündigungsphase und keinen Schritt weiter.“ Zudem versprach sie Widerstand gegen eine mögliche Änderung des Grundgesetzes und die Übertragung von Länderkompetenzen an den Bund.

Während die Grünen im Landtag die CDU-Politikerin unterstützten, kam von der FDP und AfD Kritik. Das „Gejammer“ über fehlende Bundesmittel sei fehl am Platz, weil Bildungspolitik Ländersache sei und deshalb hier finanziert werden müsse, meinte der AfD-Fraktionsvize Rainer Podeswa. Er sagte, dass auch der für die Digitalisierung fachlich zuständige Innenminister Thomas Strobl als CDU-Bundesvize einen Draht zur Bundesregierung habe und die Sache beschleunigen könne.

Mehr innerparteilichen Druck auf die CDU als führende Kraft in der Bundesregierung wünscht sich auch der für Bildung und Digitalisierung zuständige FDP-Abgeordnete Timm Kern. Ministerin Eisenmann schiebe die „Schwarzer-Peter-Karte“ weiter, um von eigenen Versäumnissen abzulenken, sagte er. Er kritisierte mit Blick darauf, dass bald die Hälfte der Regierungszeit im Südwesten vorbei sei, dass es nichts Zählbares in der digitalen Bildung gebe.

Hinhaltetaktik vorgeworfen

„Auch leiden die Schulen nach wie vor unter fehlenden Anschlüssen an das schnelle Internet“, sagte Kern. Es reiche nicht, auf Geld vom Bund zu warten. „Frau Eisenmann ist dringend gefordert, ihre eigenen Anstrengungen voranzutreiben, damit Baden-Württemberg bei der digitalen Bildung nicht noch weiter abgehängt wird.“ Nach wie vor fehle es an einer wirklichen Strategie für Baden-Württemberg.

Dagegen stellten sich die Grünen an die Seite von Eisenmann und warfen dem Bund eine ärgerliche und nicht nachvollziehbare „Hinhaltetaktik“ vor. „Der Bund muss die Länder finanziell angemessen ausstatten, so dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen können“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Nötig sei eine „verlässliche und nachhaltige Finanzierung und kein Flickenteppich von zeitlich begrenzten Förderprogrammen oder einem Pakt, der mit einer Grundgesetzänderung daherkommt“. Deshalb hätten die Länder den Bund schon 2009 aufgefordert, ihnen Geld aus der Umsatzsteuer zu überlassen.

Der Bund will den Pakt für Digitalisierung an Schulen 2019 starten. Das hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im Juni gesagt. Ab dann sollen fünf Milliarden Euro in fünf Jahren in die Kommunen fließen. Der Südwesten warte nun auf Gespräche mit Karliczek über die Ausgestaltung, sagte Eisenmann. „Das Ziel des Bundes, ab Januar 2019 auszuzahlen, ist höchst anspruchsvoll – in Anbetracht dessen, wie lange das jetzt schon dauert“, meinte sie. Baden-Württemberg rechne mit rund 650 Millionen Euro vom Bund.

Für den Digitalpakt ist aus Sicht des Bundes eine Grundgesetzänderung notwendig. Allerdings warnte Eisenmann davor, den föderalen Gedanken der Bildungshoheit zu unterhöhlen. „Wir lehnen die Grundgesetzänderung ab“, sagte sie. Die Änderung sei für November angekündigt. Allerdings habe das Land dazu im Bundesrat Änderungsanträge eingebracht. Der Digitalpakt sei ein schlechtes Beispiel dafür, „dass bildungspolitische Verantwortung in Berlin besser aufgehoben sein könnte als in den Ländern“.

Die bisher gescheiterte Bildungsplattform „ella“ hält Eisenmann indes – trotz der Pannen – für unverzichtbar. „Diese Plattform ist nicht tot. Wir brauchen „ella“, das ist unbestritten“, sagte Eisenmann. Die Ministerin musste im Februar wegen technischer Probleme den offiziellen Start der Plattform kurzfristig absagen. Wann sie an den Start gehen kann, bleibt ungewiss.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018