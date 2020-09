Eisenmann pocht auf den Koalitionsvertrag

Stuttgart.750 Millionen Euro will die Bundesregierung den Ländern für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen zur Verfügung stellen. Im Moment sieht es so aus, dass ein koalitionsinterner Streit der baden-württembergischen Regierung die Auszahlung der Gelder für alle 16 Bundesländer verhindert. Die Südwest-Grünen werfen Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann Blockade vor. Die wehrt sich und pocht in einem Brief an die Staatskanzlei auf den Koalitionsvertrag. Nun schwören beide Seiten, sie wollten alles dafür tun, dass das Geld ab Mitte 2021 doch fließen kann.

Die 750 Millionen Euro sind die erste Tranche auf ein Drei-Milliarden-Programm, mit dem die Bundesregierung den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für alle Grundschüler mitfinanzieren will. Auslöser des Streits in Stuttgart sind die Bedingungen, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) für die Auszahlung der Finanzhilfe vorgibt. Gefördert werden sollen nur Ganztagsangebote, die unter der Schulaufsicht der Länder stehen. Nach diesen Regeln würde Baden-Württemberg, das mit 100 Millionen Euro rechnen kann, leer ausgehen. Im Südwesten sind 92 Prozent der Betreuungsangebote unter kommunaler Aufsicht. Eisenmann: „Daher sind die formulierten Kriterien für uns so nicht akzeptabel.“

Schon im Juli hatte Eisenmann in einem Brief an Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann Nachverhandlungen in Berlin verlangt. Der Regierungschef solle sich „gegenüber dem Bund noch einmal nachdrücklich für die Berücksichtigung der kommunalen Betreuungsangebote in Baden-Württemberg stark machen“. Auf CDU-Seite kann man sich das vorliegende Verhandlungsergebnis nur mit „mangelnder Sachkenntnis“ erklären oder mit einer bewussten Inkaufnahme der Blamage, um der von den Grünen favorisierten gebundenen Ganztagsschule Vorrang zu geben. Grünen-Landeschefin Sandra Detzer nannte Eisenmanns Linie „ideologisch verbohrt und rückwärtsgewandt“.

Das will die CDU-Frau nicht auf sich sitzenlassen. In einem Brief an Kretschmanns Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) beruft sich Eisenmann auf den Koalitionsvertrag. „Wir haben uns ausdrücklich dazu bekannt, den Familien Wahlfreiheit bieten zu wollen, ebenso allen Schulen im Land“, schreibt sie. Sie halte es „für wichtig, dass wir im Geiste unseres auch vom Ministerpräsidenten unterzeichneten Koalitionsvertrags in Berlin deutlich machen, welchen qualitativen Anspruch Betreuungsangebote und Ganztagsschulen in Baden-Württemberg gleichermaßen haben“.

Schopper hatte tags zuvor Eisenmann aufgefordert, das Konzept einfach so umzubauen, dass man die Bedingungen des Bundes erfüllt. Sie bitte „nachdrücklich darum, jetzt umgehend eine Anpassung dieser Strukturen in Angriff zu nehmen, damit wir von diesem wichtigen Ausbauprogramm profitieren können“. Im Kultusministerium kalkuliert man die Kosten auf 300 Millionen Euro jährlich, wenn das Land die Verantwortung für die Betreuungsangebote übernehmen würde.

