Eisenmann stützt Hauptschulen

Stuttgart.„Wir haben erstmals seit vielen Jahren eine Stabilisierung der Schüleranmeldungen“, bilanziert Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Situation der Haupt und Werkrealschulen in Baden-Württemberg. Die CDU-Ministerin verspricht bei einer Fachtagung vor rund 180 Lehrern der Schulart: „Wir werden um jeden Standort kämpfen.“ Dafür stellt sie die Regelung in Frage, dass Schulen automatisch auf den Prüfstand kommen, wenn sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren weniger als 16 Schüler anmelden. Viele Kinder kämen aber erst in der sechsten oder siebten Klasse von Realschulen oder auch von Gymnasien an die Haupt- und Werkrealschulen. Eisenmann: „Das war für mich Anlass, das derzeitige Vorgehen zu hinterfragen und ein alternatives Messverfahren zu entwickeln.“

Die Schwächen der Haupt- und Werkrealschulen sind Eisenmann durchaus bekannt. „Nur 17 Prozent ihrer Absolventen gelingt der direkte Start in eine Berufsausbildung“, räumt sie ein. Das sei „eindeutig zu wenig“. Um eine Verbesserung zu erreichen, sei eine verbesserte berufliche Orientierung notwendig und eine Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen.

Neuer Leitfaden

Viele Haupt- und Werkrealschulen haben über viele Jahre ein Netzwerk mit Unternehmen und Ausbildungsbotschaftern aufgebaut, um den Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen. Eisenmann hat einen neuen Leitfaden entwickeln lassen, der die besten Beispiele präsentiert: „Ich möchte, dass alle Schulen davon profitieren.“ Beim gestrigen Fachtag konnten Lehrer noch letzte Anregungen geben. Anfang nächsten Jahres soll der Leitfaden dann veröffentlicht werden.

Als gelungenes Beispiel einer beruflichen Orientierung stellt Eisenmann die „KooBO Praxistage“ vor. Zehn Haupt- und Werkrealschulen haben im vergangenen Jahr ihren Achtklässlern ermöglicht, verschiedene Berufe durch die Arbeit in Werkstätten der beruflichen Schulen kennenzulernen. „Das ist genau das, was wir wollen: Den Schülern möglichst viele praktische Erfahrungen ermöglichen, damit sie die Relevanz schulischer Lerninhalte für die Praxis erfahren und fit für eine fundierte Berufswahl werden“, sagt die CDU-Politikerin. Zwei weitere Schulen kommen im laufenden Jahr dazu.

Martin Weingardt von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg bricht bei der Fachtagung eine Lanze für die Haupt- und Werkrealschulen. „Es sind exzellente Schulen, trotzdem wurden viele dichtgemacht“, sagt der Professor. Seiner Ansicht nach haben „falsche Botschaften die Eltern verunsichert“. Dabei hätten die Absolventen vor allem angesichts des Nachwuchsmangels in vielen handwerklichen Berufen „große Chancen“.

Schulpädagoge Weingardt plädiert für den Erhalt auch der kleinen Hauptschulen. In kleinen Schulen würden sich alle Lehrer für alle Schüler verantwortlich fühlen. Von dieser Nähe würden schwächere Schüler profitieren. Das sei Teil des Erfolgsgeheimnisses der finnischen Schulen beim Bildungsvergleich Pisa.

Waffengleichheit fordert Weingardt: Nachdem die Realschulen neuerdings den Hauptschulabschluss anbieten dürfen, müssten umgekehrt den Haupt- und Werkrealschulen der Weg zur Mittleren Reife erlaubt werden. Dies würde das Vertrauen der Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen, zurückbringen. Zwischen 20 und 30 Prozent der Viertklässler, die eine Hauptschulempfehlung haben, werden auf einer Realschule angemeldet.

„Das ist die Realität“, sagt Matthias Schneider, der Geschäftsführer der Lehrergewerkschaft GEW. Er rechnet eher mit weiter sinkendem Interesse der Eltern an Haupt- und Werkrealschulen. Seiner Ansicht nach haben die Eltern die Schulart abgewählt.

Dagegen schätzt Gerhard Brand vom Verband Bildung und Erziehung die Haupt- und Werkrealschulen. „Die Schüler brauchen diese Schulart“, sagt Brand, der früher selbst eine Grund- und Hauptschule leitete. Aber auch ihm ist klar, dass nach dem Aufkommen der Gemeinschaftsschulen „die Schulart ihre alte Stärke nicht mehr erreichen wird“.

