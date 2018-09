Eisenmann will Schulleiter stärken

Stuttgart.Schulleiter sollen künftig mehr Geld und Zeit für ihre Aufgaben bekommen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) legte gestern in Stuttgart ihr Konzept zur Stärkung der Schulleiter vor. Damit reagiert sie auf die Probleme, für solche Stellen überhaupt Bewerber zu finden. Zum Schuljahresbeginn waren in Baden-Württemberg 156 öffentliche Schulen ohne Rektor, darunter waren 112 Grundschulen.

Bislang ist ein Rektor einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern in A12 eingruppiert. Das entspricht einem Einstiegsgehalt von rund 3600 Euro brutto im Monat. Zudem erhält er eine Zulage von 200 Euro. Bei mehr als 80 Schülern erhalten die Schulleiter eine Besoldung nach A13, was – abzüglich der Zulage – rund 450 Euro mehr ist. Künftig werden Schulleitungen an Grundschulen ab einer Anzahl von 41 Schülern nach A13 bezahlt. „In weiteren Staffelungen nach Schülerzahl soll die Besoldung angehoben werden“, teilte Eisenmann mit.

Auch Schulleiter an Haupt-, Werkreal- oder Grund- und Hauptschulen sollen besser bezahlt werden. Zudem ist geplant, dass Lehrer, die vorübergehend eine Schulleitung übernehmen, ab dem dritten Monat eine Zulage erhalten.

Unterricht herunterfahren

Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I sollen bei mehr als 100 Schülern einen Konrektor bekommen – bislang ist dies bei mehr als 180 Schülern vorgesehen. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Sonderschulen) sollen einen Konrektor unabhängig von der Schülerzahl erhalten.

Eisenmann will den Schulleitern auch mehr Zeit für ihre Leitungsfunktionen geben und ihre Pflicht, Unterricht zu erteilen, herunterfahren. Dies ist aber erst ein mittel- bis langfristiges Ziel. „Dieser Schritt würde derzeit zulasten der Unterrichtsversorgung gehen, weshalb wir dieses Vorhaben erst umsetzen können, sobald sich die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt und damit die Unterrichtsversorgung wieder normalisiert hat“, sagte sie.

Das Konzept – das pro Jahr mit rund 58 Millionen Euro zu Buche schlagen würde – ist nach Angaben des Kultusministeriums mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besprochen. Es liegt nun den Regierungsfraktionen zur Beratung vor. Beschlossen werden soll es in diesem Jahr vom Kabinett – erste Maßnahmen sollen ab 2019/2020 umgesetzt werden. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018