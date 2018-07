Ekel-Alarm bei Lebensmitteln

Anzeige

Stuttgart.Rückstände in Lebensmitteln, unsauberes Trinkwasser, Schimmel am Zapfhahn, Mäuse und Kakerlaken – im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg mehr als 700 Betriebe vor allem wegen mangelnder Hygiene geschlossen worden. In 16 Prozent der mehr als 78 000 kontrollierten Betriebe wurden Verstöße festgestellt. Dies erklärte Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) gestern bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Lebensmittelkontrolle.

Die Kontrolleure hätten insgesamt mehr als 111 000 Proben entnommen – etliche Stellen wurden mehrmals besucht. Beim Durchblättern des 51-seitigen Jahresberichts vergeht einem im wahrsten Sinne des Wortes der Appetit. Wer in der heißen Jahreszeit zum Beispiel gerne auf Fleisch und Käse in Grillschalen zurückgreift, läuft Gefahr, neben dem Grillkäse auch Aluminiumreste mitzuessen. Die Lebensmittelkontrolleure untersuchten 17 Alu-Schalen stichprobenartig. In sieben Fällen wurden erhöhte Mengen Aluminium nachgewiesen.

Ministerium für Verbraucherschutz kontrolliert Betriebe Für die Lebensmittelüberwachung und das Veterinärwesen ist in Baden-Württemberg das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zuständig. Koordiniert werden die Kontrollen laut Ministerium von den vier Regierungspräsidien. Diesen unterstehen dafür insgesamt 44 Lebensmittelüberwachungsbehörden. Diese 35 Landratsämter und neun Bürgermeisterämter der Stadtkreise sind für die Überwachung der Betriebe zuständig, die mit Lebensmitteln handeln oder sie produzieren. Sie nehmen dort Proben und überprüfen die Beseitigung festgestellter Mängel. Nicht selten mussten in den zurückliegenden Jahren etliche, vor allem kleinere Betriebe etwa aus Hygienegründen geschlossen werden. Gut 42 600 Lebensmittel und rund 1600 Weine wurden in den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern 2017 unter das Mikroskop genommen. Beanstandet wurden 18,5 Prozent. lsw

Nachdem der Fipronil-Skandal im vergangenen Jahr für Ekel in ganz Europa sorgte, wurden auch in Baden-Württemberg mehr als 400 Proben auf das Insektizid getestet. „Unter den Produkten, in denen Fipronil nachgewiesen wurde, befanden sich auch Eier aus einem baden-württembergischen Betrieb“, sagte Hauk. Von 217 Lebensmitteln mit Eiern aus dem Südwesten wurden acht beanstandet.