ElektronischeAkten als Ziel

Frankfurt.Ein Jahr nach dem Start des Pilotprojekts „Videoverhandlung im Zivilprozess“ am Amtsgericht Frankfurt gab es bereits mehrere Hundert dieser Verfahren. Das damals erste Videoprojekt in Deutschland habe gerade in der Corona-Pandemie sehr geholfen, sagte Vizepräsident Frank Richter am Montag. Durch den Lockdown und die erschwerten Reisemöglichkeiten habe bei Anwälten großes Interesse an digitalen Verhandlungen bestanden. „Beim Amtsgericht Frankfurt nutzen mittlerweile ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen im Zivilbereich diese Technik“, sagte Richter.

Angesichts der wachsenden Nachfrage sollen im kommenden Jahr drei weitere Videokonferenzanlagen in Betrieb genommen werden. „Der nächste wichtige Schritt wäre die elektronische Gerichtsakte, diese müsste das nächste Projekt werden“, sagte Richter.

Im Projekt Videoverhandlung befinden sich Richterin im Sitzungssaal, die Vertreter der Parteien in dem Prozess sind über eine Videokonferenzanlage zugeschaltet. Mit dem Einsatz der Videokonferenztechnik beabsichtigt das Amtsgericht, Herausforderungen durch „Masseverfahren“ zu begegnen. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020