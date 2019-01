Elektroschocker stoßen auf Widerstand

Mainz/Wiesbaden.Die Oberbürgermeister der fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz finden für ihre Forderung, auch kommunale Ordnungsdienste mit Elektroschockpistolen auszustatten, keine Zustimmung. Die SPD-Stadtoberhäupter stoßen beim SPD-geführten Innenministerium und den Fraktionen der Ampel-Koalition auf Widerstand.

Innen-Staatssekretär Günter Kern (SPD) kündigte gestern zwar an, die zahlreichen Vorschläge der Oberbürgermeister zur Ausrüstung des kommunalen Vollzugsdienstes zu prüfen. „Es lässt sich allerdings bereits feststellen, dass die Einführung von Tasern bei der Polizei belassen werden sollte“, sagte Kern. Die Beamten seien entsprechend intensiv ausgebildet, gerade bei der Gefahreneinschätzung. „Für eine Einführung von Bodycams auch im kommunalen Vollzugsdienst sprechen dagegen gute Gründe.“ Bodycams sind Kameras, die von den Polizisten am Körper getragen werden. Dies gelte vor allem mit Blick auf die deeskalierende Wirkung bei drohenden gewaltsamen Auseinandersetzungen. Diese sei bei den Polizeieinsätzen festgestellt worden.

Bei einer Expertenanhörung im Innenausschuss des Landtags seien Gefahren und Möglichkeiten der sogenannten Taser eingehend betrachtet worden. Die daraufhin beschlossenen Bedingungen für einen Einsatz seien aber ausschließlich mit Blick auf die Landespolizisten formuliert worden.

Opposition diskutiert noch

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sagte, sie könne sich einen Einsatz von Tasern durch das Ordnungsamt nicht vorstellen. Dieses Instrument sollte niemals leichtsinnig und nur von richtig geschulten Polizisten eingesetzt werden. Der Todesfall in Pirmasens habe die Fraktion nachdenklich gemacht, heißt es von der Grünen-Fraktion. Nach einem Taser-Einsatz am 18. Januar kam dort ein 56-jähriger Mann ums Leben, der vom Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden sollte.

Die Opposition zeigte sich aufgeschlossener gegenüber dem Vorstoß der Oberbürgermeister: „Bei der CDU-Landtagsfraktion ist das Thema noch nicht ausdiskutiert“, sagte deren Sprecher Olaf Quandt. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) schränkte seine Forderung unterdessen ein: Mit Blick auf den Todesfall in Pirmasens müsse der Einsatz der Elektroschocker noch einmal überprüft werden.

Im Nachbarland Hessen ist der Einsatz ausschließlich auf geschulte Polizeibeamte beschränkt. Eine grundsätzliche Gesundheitsgefährdung gebe es aber nicht, heißt es im CDU-geführten Innenministerium in Wiesbaden. „Wenn der Stromfluss unterbrochen wird, ist die Person wieder voll handlungsfähig.“ Allerdings könne es Situationen geben, bei denen etwa aufgrund einer körperlichen Gegebenheit mögliche weitere Wirkungen eintreten. lrs

