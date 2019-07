Elite-Titel bringt Ehre und Geld

Stuttgart.Gebannt blicken die Universitäten und Bildungspolitiker an diesem Freitag nach Bonn, wo die Bildungsminister von Bund und Ländern die Sieger im Wettbewerb der Elite-Universitäten küren. 19 der renommiertesten deutschen Hochschulen sind im Rennen, wahrscheinlich elf dürfen sich künftig mit dem Titel Exzellenzuniversität schmücken. Das bringt Ehre und viel Geld. Allein aus Baden-Württemberg gehören sechs Unis zum erlauchten Kreis der Bewerber.

Der prestigeträchtige Titel Exzellenzuniversität ist verbunden mit zweistelligen Millionenbeträgen für jeden Sieger. Im Schnitt winken 15 Millionen Euro jährlich, die zu 75 Prozent vom Bund und 25 Prozent vom jeweiligen Land kommen. Heidelberg, Tübingen und Konstanz sind aus baden-württembergischer Sicht Titelverteidiger, weil sie sich vor sieben Jahren durchsetzen konnten. Neu beim Wettbewerb dabei sind die Unis Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart. Zum Vergleich: Die Nachbarländer Rheinland-Pfalz und Hessen sind schon aus dem Rennen, Bayern ist nur mit den zwei Münchner Universitäten dabei.

„Mit sechs Universitäten stellt Baden-Württemberg so viele Finalisten wie kein anderes Bundesland“, betont Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Das sei „schon jetzt eine großartige Bestätigung für die universitäre Spitzenforschung in Baden-Württemberg“.

„Herausragende Standorte“

Nach Bauers Ansicht ist das nicht hoch genug einzuschätzen: „Exzellenzuniversitäten können sich als herausragender Forschungsstandort profilieren und die klügsten Köpfe weltweit anziehen – mit akademischen Eitelkeiten hat das für uns nicht viel zu tun.“ Gerade in Baden-Württemberg geht die Angst um, dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erneut zugunsten ihres Heimatlandes Nordrhein-Westfalen eingreifen könnte. Bei der Entscheidung stehen ihr für den Bund allein 16 Stimmen zu, so viele wie alle Länder zusammen.

Die Befürchtungen sind gewachsen, nachdem Karliczek in einem undurchsichtigen Verfahren eine halbe Milliarde Euro für die Batterieforschung nicht an den Favoriten Ulm vergeben hat, sondern nach Münster und in ihren Heimatort Ibbenbüren. Die Bedenken sind aber schon früher entstanden. Denn zur Elite-Uni kommt man in einem zweistufigen Verfahren. In einer ersten Wettbewerbsstufe mussten sich die Bewerber mit Forschungsschwerpunkten durchsetzen. Mindestens zwei dieser Exzellenzcluster brauchte eine Universität, um überhaupt in die Endausscheidung zu kommen. Baden-Württemberg schnitt da im vergangenen Jahr mit zwölf Clustern gut ab, immerhin 21 Prozent der 57 geförderten Cluster.

In dieser Runde hatte Karliczek schon schwer für Verwunderung gesorgt. „Richtig geknallt“ habe es, hieß es damals in Presseberichten. Die Bundesministerin habe mit ihren 16 Stimmen zehn Cluster im Hauruckverfahren zusätzlich in die Förderung gedrückt. Profitiert hätten davon vor allem Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit jeweils vier zusätzlichen Projekten. Insider berichten, dass die als Experten am Wettbewerb beteiligten Wissenschaftler aus dem In- und Ausland durch die politische Einflussnahme stark verunsichert seien.

Für die Sieger-Universitäten hat es gravierende Folgen, weil die für alle Cluster zur Verfügung stehenden jährlich 385 Millionen Euro nicht erhöht wurden. Statt wie erwartet auf 43 Forschungsprojekte verteilt sich das Geld jetzt auf 57. Wissenschaftler klagen unter der Hand, dass durch die schmalere Finanzbasis aus exzellenten Projekten nur noch Durchschnitt werde.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019