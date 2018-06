Ellwangen – Stadt in Aufruhr

Anzeige

„Schockierend“ nennt Hilsenbek die Ereignisse noch Wochen danach. Es habe sich schließlich um einen Routineeinsatz gehandelt. Er verteidigt die Polizei: „Das Recht muss durchgesetzt werden.“ „Jetzt“, sagt er rückblickend, „hat sich die Lage beruhigt.“ Medial zumindest, denn das subjektive Sicherheitsempfinden habe gelitten. „Bei vielen Bürgern ist der Eindruck entstanden, dass die Polizei mit ihren normalen Kräften nicht mehr zurechtkommt, dass so etwas jeden Tag wieder passieren kann. Schließlich sind ja die gleichen Leute noch hier.“

Hilsenbek spricht offen über Probleme, die es eine Zeit lang mit betrunkenen Flüchtlingen in der Innenstadt gegeben hat, über Drogenrazzien in der Lea. Vieles habe sich gebessert. Jetzt zeige die Polizei noch einmal mehr Präsenz. Ellwangen hat inzwischen Erfahrung mit Flüchtlingen gesammelt. 4500 Personen wohnten im Sommer 2015 in der Lea, bei 12 000 Einwohnern, die in der nahegelegenen Innenstadt leben. Der Gemeinderat, der bald über eine weitere Nutzung der Lea über das Jahr 2020 hinaus entscheiden wird, sei „aufgewühlt“, sagt Hilsenbek. Ihm selbst komme es auf die Rahmenbedingungen an. Ein Anker- oder Abschiebezentrum dürfe die Lea nicht werden, sagt er.

„Bedrücktes Schweigen“

„Die Lea-Gegner haben jubiliert“, sagt Kurt Braun über die Vorfälle. Der Rentner isst im Stadtcafé zu Mittag. „Mich haben die noch nie gestört, niemand hat mich je belästigt, viele grüßen sogar“, sagt er über die Flüchtlinge. Günther Mangold wohnt in der Nähe der Lea. „Da wurde viel dramatisiert“, sagt er. Den Großeinsatz der Polizei lobt er. „Es war richtig, dass man gezeigt hat, wo der Hammer hängt.“

Ein Mann in der Innenstadt macht hingegen aus seinem Unmut kein Hehl: „Die Lea war von Anfang an ein Fehler. Man holt Leute rein, dann kriegen die einen Haufen Kinder, und wer muss das bezahlen?“ Die Stadt ist gespalten und aufgewühlt.

Pater Reinhold Baumann ist Sprecher des Freundeskreises Asyl in Ellwangen. Baumann erzählt vom ehrenamtlichen Engagement, von einer Pressekonferenz, die er mit Flüchtlingen anberaumt hatte, um auf deren schwierige Situation aufmerksam zu machen. Er musste sie wegen der Vorfälle absagen. „Man hat den Eindruck erweckt, als herrschten in Ellwangen kriegsähnliche Zustände, dabei hat man außerhalb der Lea nichts mitbekommen.“ Den späteren Großeinsatz der Polizei nennt er unverhältnismäßig. Lea-Leiter Berthold Weiß erzählt von Gesprächen mit den Bewohnern zur Aufarbeitung. Der Gesuchte sei laut gewesen, habe den ganzen Stock aufgeweckt. Zu welcher Form der Gewalt es gekommen sei, wüssten nur die Beteiligten. Schon die Zahl aufgewühlter Flüchtlinge könne von der Polizei aber als Bedrohung wahrgenommen werden. „Beide Einsätze waren notwendig und angemessen“, sagt er. Auch die Rechtslage habe man erklärt. Man sage ehrlich, dass es weitere Überstellungen nach Italien geben werde. Die Reaktionen? „Bedrücktes Schweigen.“

Jens Dierolf ist Redakteur der Heilbronner Stimme.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018