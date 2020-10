Eltern sehen Krisenmanagement an den Schulen kritisch

Die Corona-Pan- demie hat Lehrermangel und Unterrichtsausfall in Baden-Württemberg zusätzlich verschärft. Eine aktuelle Umfrage bestätigt Defizite bei der digitalen Ausstattung, die sich trotz Förderprogrammen nicht verbessert hat. Der Wunsch nach einer verlässlichen Betreuung hat dabei einen besonders großen Stellenwert in der Bevölkerung.

Für ihr Krisenmanagement gegen die Pandemie geben die Baden-Württemberger ihrer grün-roten Landesregierung vergleichsweise gute Noten. Im gemeinsamen Baden-Württemberg-Check von 78 Tageszeitungen attestieren 60 Prozent der Befragten der Regierung eine sehr gute oder gute Arbeit, 34 Prozent äußern sich kritisch. Wesentlich kritischer sehen sie die Schulpolitik des Landes in der Corona-Krise. Nur 34 Prozent erkennen da gute oder sehr gute Arbeit, die breite Mehrheit beurteilt die Leistung als weniger gut oder nicht gut.

Die schlechten Noten für die Schulpolitik in Corona-Zeiten prägen auch das Urteil über Kultusministerin Susanne Eisenmann, die ihre CDU als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März 2021 nominiert hat. Ein Drittel der Gesamtbevölkerung kennt die 55-Jährige bisher gar nicht, weitere 28 Prozent trauen sich kein Urteil über ihre Arbeit zu. Beim kleineren Rest überwiegen die negativen Bewertungen: Eine gute Meinung haben zehn Prozent der Befragten, 30 Prozent haben „keine gute Meinung“ von der Herausforderin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Von den Eltern mit Kindern in Schulen oder Kitas haben 14 Prozent eine gute Meinung über Eisenmann, bei 39 Prozent fällt das Urteil negativ aus.

In das Votum zur Schulpolitik fließen neben den Erfahrungen der letzten Monate auch längerfristige Probleme ein. „Die Kritik von Bevölkerung und Eltern entzündet sich vor allem an der unzureichenden personellen Ausstattung der Schulen, die sich in den letzten Monaten noch einmal erheblich verschärft hat“, fassen die Autoren des Instituts für Demoskopie Allensbach die Ursachen zusammen. Fast die Hälfte der Eltern ist der Meinung, es würden nach wie vor zu viele Unterrichtsstunden ausfallen. 45 Prozent sind der Überzeugung, dass sich der Lehrermangel gravierend verschärft hat. Das Thema treibt die Menschen sogar mehr um als die Sorge vor unzureichenden Hygienekonzepten unter Pandemiebedingungen im Präsenzunterricht. Immerhin ein Drittel der Eltern hat die Erfahrung gemacht, dass sich viele Lehrer wegen besonderer Gesundheitsrisiken vom Unterricht haben freistellen lassen. Nur jeder fünfte Befragte glaubt, dass die meisten Schulen gut mit der schwierigen Corona-Situation klarkommen.

Überraschend fällt die Bilanz der Eltern über die Maßnahmen der Schulen zum Schutz vor Corona aus. Knapp die Hälfte findet die Regeln für Abstand, Masken und Hygiene ausreichend. Wobei Väter die Vorsorge deutlich kritischer beurteilen als die Mütter und zusätzliche Vorkehrungen verlangen.

Kritik an digitaler Ausstattung

Einen sehr hohen Stellenwert bei den Eltern hat die verlässliche Betreuung ihrer Kinder in den Schulen und den Kitas. Für 58 Prozent ist das ein „sehr wichtiger“ Faktor, für weitere 34 Prozent wichtig. Entsprechend hoch ist der Anteil der Väter und Mütter, die eine nochmalige kurzfristige Schließung der Betreuungseinrichtungen und Schulen fürchten. Nur elf Prozent sind da völlig unbesorgt.

„Die Phase, in der die Schulen geschlossen waren, hat vielen Eltern noch einmal die Bedeutung eines funktionierenden Regelbetriebs vor Augen geführt“, schreiben die Demoskopen. Die Urteile über den Fernunterricht halten sich die Waage: 42 Prozent finden, das habe gut funktioniert, 44 Prozent würden das nicht sagen. Über die Unterstützung der Lehrer gehen die Meinungen ebenso auseinander. Ausreichend halten sie 26 Prozent, nicht ausreichend 29 Prozent.

Kritisch bewerten die Eltern die digitale Ausstattung der Schulen. 58 Prozent stufen die Infrastruktur und die Geräteversorgung als schlecht ein, als gut nur 30 Prozent. Zwei Drittel der Eltern haben den Eindruck gewonnen, dass trotz des Digitalpakts sich die Lage in den Schulen nicht verbessert hat. Wenig zufrieden sind die Eltern mit der Qualität der digitalen Angebote. 68 Prozent bezweifeln, dass die Lehrer für diese Aufgabe ausreichend ausgebildet sind. Besser eingeschätzt wird dagegen die Ausstattung für das Home-Schooling in eigenen Haushalt: Allerdings bewertet die ein Viertel der Eltern als nicht ausreichend.

