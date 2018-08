Elvis Presley rockt wieder

Bad Nauheim.Der „King of Rock’n’Roll“ lebt für einige Tage wieder auf: Beim 17. „European Elvis Festival“ in Bad Nauheim dreht sich vom 17. bis 19. August wieder alles um den US-Musiker. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte, Partys und Führungen zu Originalschauplätzen in der Stadt. Elvis Presley war von 1958 bis 1960 als Soldat in Friedberg stationiert und lebte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim. In der Stadt gibt es noch immer Pilgerstätten, wo Fans Kerzen, Blumen oder kleine Geschenke ablegen. Der Verein „Elvis-Presley-Gesellschaft“ setzt sich zudem dafür ein, dass auf der abgebildeten Brücke und angelehnt an die historische Fotografie eine lebensgroße Statue errichtet wird. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018